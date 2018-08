La Esquinita de 7 de agosto de 2018

A la Polla no le fue bien en su fiesta

El tan esperado cumpleaños de Asilem, “La Polla”, no fue como muchos esperaban. Una persona que asistió al lugar aseguró que quedó vacío, solo fue una famosa, (en ropa “ripi-pipi”), no se presentaron todos los artistas que promocionaron y no le obsequiaron la operación de senos a una asistente.

Encima, fue blanco de críticas en redes por su atuendo. Ella respondió a las críticas.

¿Joako Fábrega no fue el culpable?

Joako Fábrega confesó en el programa Atrévete que su ruptura con Liza Hernández no fue por su culpa. Terminaron por diferencias.

Al mejor estilo de Bryant Myers

Con tal de generar en las redes, a Elmis Castillo no le importó posar con inodoro en el fondo e imitando la pose de Bryant Myers. El chiricano fue muy elogiado por sus seguidoras. ¡Pórtese bien!

Vuelven fotos sexy de presentadora

Después de molestarse al ser piropeada por hombres casados y poner su cuenta privada, Marcela Barners, volvió a desbloquear el Instagram y compartió fotos muy sensuales en body con transparencia. A la próxima no debería quejarse de los acosos.

Mujer abusa de photoshop

El exceso de filtros en las fotos están a la orden del día y se ven reflejados a menudo en famosas. Una presentadora salió en una revista con el tono de cara oscuro y las manos blancas y gordas.

Los eternos amigos, de parranda

En redes circula un video en el que aparece la doradita con Floyd Mayweather en una discoteca. ¿Hubo reconciliación?

No siguieron sus consejos y fallaron

Un presentador aseguró que las personas alrededor de Assilem se dejaron llenar los ojos de dinero y por eso les quedó mal el evento.

Las pocas ideas fluyen en los programas

Los televidentes no saben distinguir entre Calle 7 y Esto es Guerra. Ambos espacios utilizan las mismas estrategias para atraer público con la nueva temporada de los cuatro elementos de la naturaleza.

¿No hay oportunidad para nuevos?

Como si no hubieran nuevos talentos, Daniel Domínguez no descarta la posibilidad de regresar como competidor a programa Calle 7.

Cárdenas, molesta con un docente

Yiniva Cárdenas denunció en redes que un profesor de programación de computadoras que trabaja en el Meduca la insultó en Instagram después que ella no le contestara una pregunta en Twitter.

Aunque aseguró pondría la queja formal en la institución, no fue por compromisos. La hija de Dorindo Cárdenas dijo que al catedrático le gusta escribirle a las mujeres.