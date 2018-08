La Esquinita de 6 de agosto de 2018

Windy recuperó su canal de YouTube

¡Se salió con la suya! Aunque un grupo de personas se organizó para recoger firmas digitales para que cerraran la cuenta en YouTube de la gamer Windy, la dicha duró poco porque a las horas anunció que estaba de vuelta al ruedo con sus videos sexys. “Estoy trabajando con mi networking para recuperarlo. Deséenme suerte”, fue lo que escribió; al parecer funcionó. A algunos no les gustó y otros pedían que la dejarán vivir.

Cansados de la misma estrategia

Los fans de Esto Es Guerra aseguran que la producción hace de todo para emparejar a los guerreros y la novela de Joako y Neka, es peor que la turca que dieron hace años en TVN que tenía muchas temporadas. ¡Basta!

¿La Barbie está en modo reciclaje?

Ahora que camina por los barrios buscando adeptos, Génesis Arjona utiliza el mismo look. Sus seguidores no saben si es que la excompetidora está reciclando el polo celeste con el jeans o es que se compró varias piezas del mismo atuendo para que la gente vea que luce sencilla. Aunque hay otros que consideran que las fotografías fueron tomadas el mismo día. La primera foto es en el distrito de Caimitillo y la segunda, Chilibre.

Lipo, cirugía y ahora un carro

Los seguidores de la profesora Teresa Argüelles, conocida como La Wachi, están sorprendidos después que compartiera las fotografías de su nuevo auto de una marca de lujo. Algunos se preguntan qué viene ahora, pues ya se operó el busto y viajó para el Mundial en Rusia.

Culturosos no están contentos

La llegada del barco librería más grande del mundo a Panamá tiene consternados y molestos a algunos literatos del país porque consideran que en el navío se venden obras de diversos temas, principalmente religiosos, cobran la entrada y no pagan impuestos al istmo. Afirman que lo peor es que compiten con la Feria Internacional del Libro, que empezará el 14 de agosto.

Se emberraca con seguidora de red

Nicole subió una foto en un apartamento en Cinta Costera y la cuestionaron si lo compró con el salario de Esto Es Guerro, el comentario no le gustó y la mandó a comprarse una vida. ¡Fuerte!

¿A Ludwik le está afectando el calor?

Los fans del actor y presentador Ludwik Tapia quedaron preocupados porque se encuentra en España y la mayoría de las imágenes que ha compartido son con poca ropa. No saben si la ola de calor lo tiene mal.

Pide que se pongan de acuerdo

Hay un cantante de música urbana que no sabe qué es lo que quiere la gente. Afirma que cuando estaba gordo le escribían que se iba a morir por tanto peso y ahora que bajó de peso, igual lo critican.

A competidora de Calle 7 le critican sus tatuajes

La gente no se pierde ningún detalle y ahora que a Yoani Ben le ha dado por compartir fotos con mensajes positivos, los seguidores analizan cada imagen y algunos hasta aseguran que esos tatuajes parecen como los que vienen de regalo en las gomas de mascar. ¿Será?

Jacky sorprende luciendo un anillo

¿Se comprometió? es la pregunta que muchos seguidores de Jacky Guzmán se hacen, luego que esta subiera una foto regalando un arreglo de manos. Lo que más resalta es una sortija. ¿Estrategia?

¿Look de Rafe es una mala copia?

El nuevo look de Rafe Lucado al parecer no es del agrado de sus fanáticas, que a pocos días de colocarse extensiones de cabello, muchas le pedían que se las quitara, porque para ellas no se ve bien y hasta consideran que es una mala copia del competidor Vlady. No se sabe si por la presión o si alguien lo asesoró, pero el exnovio de Yomatsy Hazlewood publicó en su cuenta de Instagram una imagen en la que prometió que si llegaba a 15 mil “me gusta” se quitaba la barba y el cabello falso. Hasta el viernes solo tenía 4 mil 621. ¿Lo logrará esta semana?

Ambientalistas piden investigar

Los miembros de la Audubon Panamá solicitaron a las autoridades una investigación exhaustiva y amplia divulgación sobre sus resultados de lo que pasó con el águila Harpía.