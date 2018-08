La Esquinita de 3 de agosto de 2018

El productor K4G aseguró a través de redes que hay mujeres que hacen que los hombres inviertan en salidas para después decirles que no quieren nada con él. La gente cree que estas historias no son de otros sino propias. Si es así, es terrible que aún no descubra cuándo una chica no está interesada y que momento invierte por gusto. Debería pedir orientación.Joako Fábrega y Neka Prila montaron un show en las redes sociales dejándose de seguir porque la chama dizque estaba celosa porque el guerrero salió a la disco con otra chica. ¡Ese cuento ya aburre!En la nueva temporada de Tu Cara Me Suena Japanese aconseja a los participantes para que les vaya bien. De seguro este será el mejor segmento del show, pues bastantes carcajadas arranca.Al parecer, un productor de música urbana se cansó y compartió un video en donde aparecía una mujer haciendo un baile sensual en una discoteca y se golpeaba el cuello.El experto les pidió a las mujeres que dejen de ser las payasas de tarimas por botellas de ron o por cubetazos, alegando que son mejor que eso. Les aconsejó que cuando un DJ les diga que se suban a una tarima, le respondan que suba su madre, hermanas e hijas. ¡Bien!Solo hizo aparecer Carolina Dementiev al programa Jelou y con ella volvieron los temas de pareja, tips para conquistar a un hombre y hasta cómo mantener una buena relación. Quién será el productor de este espacio que siempre le hace la maldad a la presentadora?La cascarosa Milagros Nicole dijo que a veces quisiera estudiar periodismo, pero luego recuerda que con una historia de K4G hacen noticias por tres días y se le pasa. Por supuesto que sus seguidores le recordaron que ella quería ser el reemplazo de Jacky Guzmán en un programa de farándula. ¿Estará resentida porque no pudo ser presentadora?A pesar que Milka Rodríguez ha dicho en distintas ocasiones que es otra persona y que ha cambiado para bien, a sus seguidores les parece que ella no se siente cómoda y que está fingiendo.Después de la polémica separación de Abraham del grupo TR15 La Cáscara hizo un meme preguntando qué despedida era más triste, la de ellos, Candy Candy o Digimon. Obvio que los últimos triunfaron. ¡Horror!Ismael Avid preguntó a sus seguidores ¿qué les gustaría eliminar del mundo? y Adriana De la Guardia le respondió que a “la gente”. De inmediato, los detractores le respondieron con insultos.Liza Hernández fue invitada a un segmento de Jelou! que daba consejos para conquistar a un hombre. Lo raro es que hace unos días ella escribió en una publicación que no era media naranja de nadie. ¿Entonces, qué tan valioso es el tip de alguien que prefiere estar soltero siempre?El personaje interiorano Yedgar dijo que Bugaman lo había bloqueado de sus redes porque no le grabó un video de promoción de su cumpleaños. Haters comentaron que el excascaroso es inmaduro.Al parecer, los televidentes están exigiendo mejores producciones. Es por eso que después de mucho tiempo, Marielys García vuelve a la televisión con el programa Mami 24/7, el próximo 18 de agosto, junto a la presentadora Erika Benítez.En el espacio será la guía más completa de información para orientar a las madres sobre el desarrollo de los niños y bebés a través de la pantalla de RPC y en Telemetro Radio. ¡Bien!Una expresentadora dijo que hay una presión grande hacía las mujeres para que sean madres y si no lo son, algo malo deben tener. Cree que se le hace un daño al hacerles creer que sin hijos no son nada ni nadie. ¡Bien dicho!