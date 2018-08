La Esquinita de 2 de agosto de 2018

La presentación de los participantes de la nueva temporada de Tu Cara Me Suena dejó un sin sabor para algunos televidentes que esperaban ver a otros concursantes en el show. Algunos son personajes que tenían años de no aparecer en pantalla, que nadie los recuerda y otros son figuras repetidas, que salen en todos los concursos, de todos los canales. Esperan que, al menos, den un buen show y no se convierta en una “llantarría”.Mónica “Lola” Díaz estuvo en Tú Mañana y venció a las caras en el juego y a la chef en el reto. En las redes preguntaron si les gustaría que tuviera un segmento y muchos dijeron que sí, que se cuiden los veteranos.El Instagramer Abraham García compartió varias historias en su cuenta en que muestra cómo su esposa aparece maquillándose mientras conduce. En el video, asegura que es su “chófer estrella”. A algunos fans no les gustó esa acción y piden que los sancionen.Varias de las personas que apoyaron a Assilem durante Dale Like a Mi Baile se preguntaban qué hacía La Polla en el lanzamiento de TCMS, después que perdiera el primer lugar en el otro show.Después de promover el reality para buscarle novia a Pablo Brunstein, todo quedó en nada. La gente se pregunta quién fue la afortunada.Luego de conocer cuáles son los participantes de TCMS, hay un grupo que asegura que hará campaña para que ingresen a Bad Medina.Luchito Williams aseguró en sus redes que en vez de copiar retos y modas extranjeras ¿por qué no se inventan un challenge para recoger la basura en las calles? Debería empezar él mismo con las caras de Medcom que hicieron el reto.Los fans de Calle 7 están cansados de los cambios de los competidores y aseguran que prefieren a Rafe Lucado con el grupo amarillo.Sandra Sandoval, quien será el cuarto jurado en Tu Cara Me Suena, hace honor a su apodo de “Gallina Fina”. La cantante reveló que hizo un viaje relámpago a Nueva York para comprar algunas telas para que le confeccionaran el vestuario que utilizó en la presentación de la nueva versión del concurso. Quién como ella.