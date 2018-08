La Esquinita de 1 de agosto de 2018

Tal como le sucede al cantante colombiano Maluma a quien sus seguidores le hacen comentarios graciosos, le pasó al argentino Pablo Brustein con una historia de Instagram en la que aparecía tomándose una foto simulando una pose de mujer junto a una de sus compañeras. ¡No hay respeto de los cibernautas!Marisela Moreno le aconsejó a Cesar A. Rodríguez que no siga en concurso ya que no vale la pena. Mejor tener buena salud mental.Los creativos de las redes no dudan en buscarle el chiste cuando hay mal tiempo climático. Hicieron un meme donde comparaban la frase “está lloviendo feo” con una foto de Orman Innis.Después que Delany Precilla se despidiera del programa Esto es Guerra para emprender un nuevo proyecto, de inmediato comenzaron los comentarios en redes de que formará parte de Tu Cara Me Suena. ¿Ahora busca ganarse la casa nueva?Los que andan detrás de los pasos de Rosa Iveth Montezuma se fijan en cada detalle de la Señorita Panamá. Ahora circulan dos fotos en la que se aprecia su lunar en el lado derecho y otra del lado izquierdo de su rostro.Hay una presentadora de televisión que con tal de taquillar no le importa grabarse sufriendo con la creación de un nuevo tatuaje.Un cantante de reggae compartió un video en sus redes en donde se le ve haciendo el reto de baile en el carro. ¡No se quiere!Hay un personaje de los años 60 que le gusta criticar a los famosos, pero cada vez que sus seguidores comienzan a revelar su identidad y profesión niega que se dedica a la danza. ¿Les tiene miedo?Un instagramer se quiso hacer el gracioso y prendió bombitas en la cama donde dormía su mujer, por lo que recibió muchas críticas.Un muy querido cantante de música típica todos los días le gusta compartir lo que come y hasta sus vivencias con sus seguidores, pero esta vez cometió la imprudencia de decir como un chiste que maneja sin licencia en los lugares cercanos a su residencia. ¡Cuidado y le pasa como a una exMiss por andar con sus confesiones graciosas!