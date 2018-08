La Esquinita de 31 de julio de 2018

Hoy, anuncian quiénes son los participantes de la nueva temporada de Tu Cara Me Suena y cuentan por los pasillos del canal que entre los nombres que suenan están Domil Leira y Liza Hernández. De esta última, se dice que supuestamente su participación peligraba con todo el revolú que se armó con Bad Medina y ella pidió que no se sacará la entrevista que le hizo Suelta el Wichi. ¿Quién manda allí?Hay una presentadora, que es la ‘utility’ de un canal, que es campeona compartiendo fotos en sus redes con todos los filtros posibles.La gente que vio Hecho en Panamá el sábado estaba confundida, porque los presentadores usaron un micrófono con los tonos de Telemetro, por un momento creyeron que era A Lo Panameño.Los fans del grupo J2 se preguntan qué pasó con sus integrantes: Jorge López y Joaco Fábrega, quienes el año pasado se lanzaron al ruedo musical para promover la canción “Bailando te vi” y desde entonces la gente no los ha visto cantando más nada. ¿Será que no pegaron?La que necesita un taller intensivo para lucir y mover la pollera es Joseline Pinto. Durante el programa Hecho en Panamá sostenía el atuendo como si este estuviera sucio; con dos deditos. ¡Horror!El que recibió muchas críticas por vestirse con un overol verde corto fue Japanese. Le dijeron desde que se creía Kiko hasta viejo ridículo.Cuentan que una aspirante a diputada y exguerrar está peor que globo con helio; ahora que no está en TV esperan que no se desinfle.Rosa Iveth Montezuma respondió algunas de las preguntas que le hicieron sus seguidores en la herramienta de Instagram y confesó que en el Miss Universo no la discriminan, pero lo triste es que en Panamá sí lo hacen. ¡Fuerte!Milka Rodríguez aseguró que regresará con sus polémicos videos y mensajes en sus redes, sus fans solo piden que controle lo que dice.El regreso de Carolina Dementiev a Jelou! dio mucho de qué hablar. Por un lado sus compañeros no pararon de hacerle burla y por otro sus seguidores estaban preocupados por ella porque luce muy delgada. Algunos le escribieron que dejara de hacer dieta y otros, que harían colecta para hacerle un supermercado.