La Esquinita de 31 de mayo de 2018

¿El hombre de los días libres?

Al parecer, el que no se conforma con tantos días libres que tenemos en nuestro país es el comentarista deportivo Julio Shebelut, quien en plena transmisión previa al partido entre Panamá vs Irlanda del Norte preguntó si los tres días que juega la selección en el Mundial de Rusia serán libres. ¿Qué ejemplo está dando a la juventud? Si seguimos así este será un mundo de “Ninis”.

La mujer que se quita edad con filtro

Julissa Lono pone tanto filtro en sus fotos y videos, que ni se parece. Hay que mirar su nombre para descubrir que es ella.

La taquillera que es princesa

Hay una locutora que se autodemina princesa, solo que en momentos la hacen convertirse en brujita. Como siempre, compartió varios fotos de ella en distintas posiciones. ¡La taquilla presente!

Necesitan buscar contenido nuevo

Ponerse a escuchar los noticias de Oye La Mordida es como leer periódico viejo. Yosibell Sánchez contó emocionada el procedimiento que se hizo Sandra Sandoval en su pierna y su show sentada, a varios días de haber ocurrido. ¡El derecho la confunde!

¡Inclinó la cabeza para abajo..!

La emoción de juego de despedida de la Selección Nacional de Fútbol puso a Edgardo Vidal más nervioso que de costumbre. Dijo que Baloy tenía la cabeza inclinada hacía abajo. ¿Habrá otra inclinación?

¿No quiere quedarse sin músculos?

Pareciera que Joseline Pinto sigue los pasos de Génesis Arjona, y ahora luce músculos y piernas tonificados, los cuales exhibe en redes.

¿No es responsable con sus mascotas?

La expareja de Neka Prila contó que su madre le cuida sus mascotas porque ella tiene muchos compromisos. ¿Será cierto o frescura?

¿Distribuirá los cosméticos de Bad Medina?

De espalda se fueron muchos cuando, a través de un Stories de Instagram, la pareja de Marlon Polo, Ashlany, preguntó quién quería de esos productos en Panamá. ¿Será aliada de enemiga de Liza Hernández?

¿Enseñar cuerpo es su diario vivir?

Daluna no solo se conformó con subir un video en tanga, sino que también compartió otra con un pantalón muy corto. Ya aburre.

¿Salsero no se sabe el himno?

El que no pasó desapercibido en las pantallas de TV fue Ricardo Gaitán, a quien muchos criticaron por que supuestamente leyó el himno nacional en su teléfono.

El panameño se defendió asegurando que tenía el celular porque estaba grabando un “En Vivo” en sus redes. Si no se copió, no era necesaria la explicación.

