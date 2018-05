La Esquinita de 29 de mayo de2018 Escrito por Redacción Web. Publicado en La esquinita

No quiere ser una máxima

Fergie Vergara aseguró que por su sinceridad no le cae a muchas personas, que les gusta vivir en una fantasía o que los traten de manera hipócrita.

Confesó que le da pena que la llamen “Máxima de máximas”, porque ese título es para una mujer con logros, triunfos, emprendimientos y mucho dinero. Prefiere que la sigan tratando como una persona normal. ¿A quién se refiere?

Ventila sus problemas y la critican

Una cantante fue criticada porque publicó en sus redes los problemas de pensión que tiene con su expareja. ¿Redes son el juzgado?

Taquillar puede más que la pena

Denisse Becerra no le importó que se burlarán de ella tras subir una foto por su diente astillado. Quedó claro que a la competidora de Calle 7 lo único que le importa es ganar likes. ¡Taquilla al máximo nivel!

BK, en búsqueda de felicitaciones

El colmo de la necesidad de figurar fue cuando el guerrero BK subió una foto junto a su novia felicitándola por su cumpleaños, pero al final le pidió a sus seguidores que escribieran en su última publicación. ¡Si hay necesidad de canje, que no sea tan obvio!

La relación que es al descubierto

Hay un solista que no pierde el tiempo para compartir fotos con su pareja desnudos en la ducha y cama. Solo falta que expliquen el paso a paso de su intimidad, ¿por qué no buscan su privacidad?

Quiere estar lejos de los chismes

Los fanáticos de Marlon Polo no dejaron de comentar que este no quiso a Julián Torres como padrino de su hija por su ex Yoani Ben.

No la quieren en Esto es Guerra

A pesar que algunos la quieren como novia de Julián Torres, otros piden que la nueva guerrera Angie Ibáñez se vaya de la competencia ya.

Necesita hacer un cambio en su programa

Ver el resumen de Suelta el Wichi los sábados es como tomarse una dormidina, pasó de tener las notas más relevantes de la semana, para convertirse en un espacio de notas sobre ellos mismos. ¡Aburridísimo!

Documenta toda su relación en redes

Esperemos que así como Mónica Lee sube a redes sociales todo lo referente a su relación, también lo haga cuando tenga peleas.

Eddy Vásquez se burla de Dezdy

Una mala jugada le hizo el vestido morado al personaje Sra. Dezdy, quien lució barrigona durante sus entrevistas en Dale Like.

Este personaje fue víctima de Eddy Vásquez, quien no paraba de reírse y decirle que necesitaba tomar probióticos para su abdomen.

¡Qué descaro de Eddy, sabiendo que su abdomen es un cero!

