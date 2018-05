La Esquinita de 28 de mayo de 2018 Escrito por Redacción Web. Publicado en La esquinita

Ana Pérez se desahogó en redes y dijo que en el país no consiguió apoyo para un evento. “Lo bueno de que CNT no me diera una cita y que Him actuara como lo hizo- Me fui de Panamá a un súper futuro! Así que GRACIAS TOTALES como diría Cerati!”, escribió en su Twitter. Una fuente de la ATP nos contó que solicitó patrocinio de 400 mil balboas para un evento con influenciadores internacionales y no se dio; pero el año anterior sí la habían dado 45 mil para lo uno.Una expresentadora que ahora se dedica a dar charlas de asesoría, satura las redes mostrando lo que consigue por medio de canjes. En estos días se fue de viaje y solo le faltó decir quién le dio la lencería.El cantante de rock Cienfue contó que esta semana volará al área de Azuero para repartir agua junto al equipo de la fundación Waved Foundation en diferentes centros educativos de la región.Phantom aseguró en el programa Jelou! que si interpreta melodías en las que motiva a las personas a leer o habla sobre los libros, la gente no lo va a escuchar y dio a entender que no tendría la misma popularidad que posee ahora; a pesar que uno de los presentadores del espacio le cuestionó si no podía hacerlo de forma creativa. Esto demuestra lo que es obvio, que no está por edificar, sino por figurar cual estrella. ¿Se le acabó la lírica?Bettina García escribió en su cuenta de Twitter que es muy triste cuando a un artista o personalidad se le suben los humos a la cabeza. “Si escoges una carrera que implica contacto con tanta gente… Ámala, y siempre recuerda que te debes a ellos... al público”, expresó. En los comentarios dijo que fue un artista que visitó el set de Esto Es Guerra, aunque no especificó, una fuente reveló que se trató de una cantante mexicana que promovía su nuevo tema.Eddy Vásquez compartió la foto en que ociosos aseguraban que había sufrido un accidente de tránsito y falleció. El presentador de Jelou! desmintió y pidió que para la próxima cambien la fecha de nacimiento, porque no es 1964.Lo que Duffus no tuvo la valentía de decirle a Liza Hernández, Bad Medina lo escribió sin reparos en una cuenta de Instagram. La exmasajista de Floyd Mayweather aseguró que: “Me siguen con esta, volvieron de ‘amigos’, necesita otro préstamo, es una sinvergüenza”, entre otras palabras en que dejó mal a Liza. Pero no fue la única que tomó, porque Yoani Ben salió en defensa de su comadre y Medina le cerró la boca. Al parecer, Bad sabe bien lo que sucede en Panamá.Los autorretratos se han convertido en parte de la vida diaria de muchos presentadores y el creador de Quién TV no escapa a esta realidad. En un post aseguró que: “Uso principal de los ascensores en 1990: Subir y bajar personas y objetos. En el 2018: Tomarse selfies”.Aunque no le fue bien con el post de Pocahontas, en esta ocasión la Miss Panamá dio en el clavo con su segmento “#InspírateCosplay”, dedicado a la primera piloto Amelia Mary Earhart. ¡Va mejorando!Algunas personas que asistieron a un evento en que se encontraba como animador Patrick Vollert quedaron sorprendidas, pues en vez de contagiar al público con su buen ánimo, el ex participante de Calle 7 iba en cámara lenta. Tan aburrido como su saloma en “Donaire y Esplendor”. Varios asistentes comentaron que más emoción tenía un payaso en una fiesta de cumpleaños, que el convertido en actor. Ojalá que para la próxima tome alguna bebida energética que le suba el ánimo y así pueda contagiar a los demás.Aseguró que hay personas que se comportan como niños chiquitos y al menor descuido de las autoridades rompen las reglas. Pide que no se estacionen en las rampas de discapacitados.

