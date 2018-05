La Esquinita de 25 de mayo de 2018 Escrito por Redacción Web. Publicado en La esquinita

Muchos seguidores de Dale like a mi baile siguen criticando este espacio, ya que consideran que hay favoritismo por la gente de TVN, puesto que han sacado a los que consideraban que bailaban mejor que a sus caras. En esta última gala, la cereza del pastel fue el supuesto problema técnico que causó la caída de la plataforma, por eso aseguran que no hicieron el conteo de los Likes. ¿Hay o no trampa?Esto sí que es una pena. Primero son los que postean mensajes y se dan me gusta ellos mismos, y ahora están los que cuelgan tuits y se retuitean. Hay un presentador que parece no tener amigos.Calle 7 se la pasa promoviendo las nuevas relaciones que nacen de los competidores, pero muchos se han quedado con las ganas de saber ¿por qué Vlady Foster realmente terminó su relación?No conforme con la discusión que tuvo con el boxeador Israel Duffus en redes, Liza Hernández se fue al programa Suelta el Wichi para continuar con un show que era de Yoani Ben, por el caso Pelenchín.En el espacio, la exmodelo le contestó al panameño que le gustó que diera la cara, y que eso sirviera para que la gente deje de señalar y decir mentiras de otros, ya que luego no pueden respaldar lo que riegan. ¿Pregunta: a quién le importaba tu tragicomedia de Instagram?Al mejor estilo de una mascota que es sacada por su dueña, así mismo de feliz estaba un presentador, quien en su Instagram subió un video diciendo que su novia lo había sacado a pasear. Algunos de sus seguidores consideran que promoverlo en redes lo deja mal.Una vez más Joey Montana les demuestra a los cantantes de “canelas”, que las letras sanas dan buenos reconocimientos a nivel internacional. El panameño recibió por parte de la Sociedad de Autores y Compositores de México, un galardón como compositor por el éxito de la canción “Hey Dj”, interpretada por la agrupación CNCO. ¡Felicidades!Sarcásticamente, Alejandra Araúz se despidió de Twitter porque se iba a matar tras enterarse que Joey Montana recibió reconocimiento de compositor. ¿Será que ella tiene decenas de premios como actriz?Una de las favoritas de Dale like a mi baile, Delany Precilla, siempre se luce cuando de menear el esqueleto se trata. Andrea Pérez la alabó tras su baile como Britney Spears. ¿Cuándo le ponen dificultad a la pole dance?¡Perplejos! quedaron los televidentes del Dizque Late Night cuando la invitada Gaby Garrido confesó en pantalla, sin ruborizarse, que se acostumbró a oler los gases estomacales de Patrick Vollert. ¡Horror!Existe una artista que a cada rato expresa que mientras unos visten para mostrar el cuerpo, ella lo hace para mostrar el alma. No obstante, en su última publicación hizo lo contrario, puesto que lució un sexy escote en un evento al que asistió. ¡Como dice una cosa, dice otra!El coreógrafo Nuno Sabroso siempre da de qué hablar cuando aparece en la televisión.Esta semana, por su llamativo maquillaje en el show de TVN, fue comparado con la Viuda Negra.Burlas y más burlas ha recibido Kathy Sandoval después que subiera una imagen sexy y no se percatara que una cucaracha salió en la instantánea.No es un secreto que la ganadora de Big Brother no pierde el tiempo para compartir sus aventuras en España, donde trabaja y estudia, lo que ha provocado que muchos detractores la cataloguen como una taquillera. Para la próxima, no se deje llevar por la emoción.Una, que en algún momento de su vida pasó por el quirófano para mejorarse, pidió que se promuevan más ejemplos de Meghan Markle, esposa del príncipe Harry y menos Kardashian. ¿Con qué cara será?

Imprimir Correo electrónico