Régimen sirio amenaza con utilizar la fuerza contra los kurdos apoyados por EEUU

En una entrevista con el canal ruso Russia Today, transmitida el jueves, Asad aseguró que se evitó una confrontación directa en Siria entre Rusia y Estados Unidos, en donde las dos potencias intervienen militarmente.

'El único problema que queda en Siria son las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS)', dijo el presidente sirio cuyas tropas lograron reconquistar más del 60% del territorio que controlaban los rebeldes y los yihadistas.

'Tenemos dos opciones para resolver el problema: abrimos primero la vía de las negociaciones ya que la mayoría de los miembros (de las FDS) son sirios. Si no funciona, vamos a liberar nuestros territorios por la fuerza. No tenemos otra opción', añadió.

Las FDS, apoyadas militarmente por Estados Unidos, son una coalición de combatientes kurdos y árabes que tuvieron un papel crucial en la lucha contra Estado Islámico (EI) cuyos yihadistas derrotaron en varias regiones de Siria, incluida su 'capital' Raqa, y a los que continúan combatiendo en una parte oriental de la provincia de Deir Ezzor.

Controlan importantes sectores de territorio en el norte y el noreste sirio.

'Es nuestra tierra y es nuestro derecho y nuestro deber liberarla. Los estadounidenses deben partir y se irán de una manera o de otra', agregó Asad.

'Con la liberación de Alepo (norte), luego (la ciudad de) Deir Ezzor y antes Homs (centro) y ahora Damasco, los estadounidenses pierden sus cartas', estimó.

- Evitar enfrentamientos mayores -

A fines de abril estallaron combates entre las fuerzas del régimen y los combatientes de las FDS en la provincia de Deir Ezzor, que alberga yacimientos de petróleo.

Las fuerzas de Damasco apoyadas por la aviación rusa y las de las FDS, respaldada por la coalición internacional que lidera EEUU, lanzaron ofensivas para expulsar a los yihadistas de EI de sus últimos reductos en la provincia.

Bashar al Asad controla la ciudad de Deir Ezzor, capital de la provincia, así como toda la ribera occidental del Eufrates, mientras que las FDS están desplegadas en la ribera oriental.

La intervención militar rusa en Siria, a partir de septiembre de 2015, permitió al régimen de Damasco retomar los territorios que controlaba el EI y debilitar significativamente a los grupos rebeldes.

Rusia no logra sin embargo transformar estas victorias militares en un éxito político para resolver el conflicto.

Asad afirmó en la entrevista que se evitó una confrontación directa entre Rusia y Estados Unidos.

'Estuvimos cerca de un conflicto directo entre las fuerzas de Rusia y de Estados Unidos', dijo Asad al canal Russia Today.

Alabó 'la sabiduría de la dirección rusa' que permitió, según Asad, alejar el espectro de un conflicto ya que 'nadie en el mundo y en primer lugar los sirios, tiene interés de que se produzca ese enfrentamiento'.

- 'No hay' tropas iraníes en Siria -

Sobre la denunciada implicación de su aliado iraní en el conflicto, y los recientes bombardeos israelíes a posiciones militares presentadas como iraníes en Siria, Asad afirmó que no hay 'tropas iraníes en nuestro territorio'.

'No podemos esconderlos (los iraníes) y no tenemos vergüenza en decir claramente que no hay', dijo. 'Sólo oficiales iraníes ayudan al ejército sirio'.

Israel 'dice haber atacado bases y campamentos iraníes. Pero en realidad tuvimos decenas de sirios muertos o heridos, y ni un sólo iraní', afirmó.

La guerra en Siria, que empezó en 2011 luego de la represión de manifestaciones, se volvió progresivamente más compleja con los años y con la participación de múltiples actores.

Desde su comienzo dejó unos 350.000 muertos y millones de desplazados.