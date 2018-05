Tejemeneje de 29 de mayo de 2018 Escrito por Redacción Web. Publicado en Tejemeneje

¿Cuántos votos se necesitan?

¿Será cierto que para lograr un juicio y una condena en cualquiera de los casos que enfrenta el expresidente Ricardo Martinelli, la votación en la Corte Suprema tiene que tener un mínimo de seis votos de la Corte?

Los que manejan estos temas dicen que por ahora, en la matemática judicial, el asunto está cinco votos a cuatro

Se postularán hoy

El exministro y presidente de CD, Rómulo Roux, se postulará hoy, a las ocho de la mañana como candidato a presidente de la república. Enfrentará en la primaria del próximo 12 de agosto, a José Raúl Mulino, Rodrigo Sarasqueta y Riccardo Francolini será postulado hoy, por su familia y un grupo de su equipo de campaña política.

Quiere ser presidente

Juan Carlos Arango R. reveló que le gustaría ser candidato a la presidencia en el 2019. Lo malo es que el oficialista Partido Popular (PP-exdemocracia cristiana) que lidera, no realizará elecciones primarias y desde 1990 ha sido un partido bisagra y se pega a una alianza político-electoral.

Quieren estar en la negociación

Desde la altiva (el valle de la luna) se comenta que los empresarios, productores y dirigentes de los gremios de la provincia de Chiriquí, quieren un cupo en la mesa de negociación con China Popular, para la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC). Están seguros que pueden hacer aportes que beneficiarán la negociación panameña.

Dos cartas de la ATTT y Julio

La Autoridad del Tránsito quiere que en el noticiero matutino de Telemetro les den “play” porque todos los días recibe pelonera. Los dirigidos por Julio César González enviaron sendas cartas al Fórum de Periodistas y al Sindicato de Periodistas para pedir una mediación con el canal.

Le calientan las orejas

Lo de la candidatura de Yanibel Ábrego a la presidencia de la república por el partido Cambio Democrático es una bola impulsada por algunos diputados que creen que con ella tienen más chance de repetir en su cargos. El desmentido de Yanibel se ha producido varias veces.

Se recupera de una parálisis

El que se recupera de una parálisis facial es el periodista Aquilino Ortega Luna, actual jefe de comunicaciones de la Asamblea Nacional y director del programa Al Filo de La Verdad que se transmite en RPC radio.

Los viernes a las cinco

La exministra de Educación y periodista, Lucy Molinar, realiza un foro-conferencia todos los viernes a las 5 de la tarde. Dijo que esperó cuatro años para hablar y que ahora no callará. Acusa a los fiscales de inventar delitos en la compra de mochilas escolares, que no existieron, y que no pudieron probar en toda la investigación oficial.

No todos están contentos

El municipio capital debe aclarar y con precisión. Los antiguos vendedores de comida y frutas del paseo popular, llamado cuara y cuara, dicen que los nuevos locales construidos por el municipio so bonitos, pero tienen un costo mensual muy alto. Creen que para mudarse, adecuar los locales y pagar la mensualidad hay que vender un mundo de comidas.

Imprimir Correo electrónico