Tejemeneje de 28 de mayo de 2018 Escrito por Redacción. Publicado en Tejemeneje

¿Lo anunciará el tres de junio?Parece que el alcalde panameñista, José Isabel Blandón Figueroa, anunciará este tres de junio su decisión sobre si corre en las primarias presidenciales de su partido, repite para la alcadía o va por los dos cargos. En su equipo las opiniones están divididas, pero el burgoamestre sigue consultando las posibilidades que tendría.Las suspicacias no son casualidadLuis Eduardo Camacho (vocero del expresidente Ricardo Martinelli) y José Luis Varela (hermano del presidente) se reúnen en público, en el hotel Miramar, un día después que el exmandatario deja abierta la puerta a la extradición y ayer, Camacho viaja a Miami para visitarloLa reacción es de rechazoLa pretensión de la ASEP de cargar contra los que instalen paneles solares, en sus residencias o en negocios, está recibiendo una pelonera. Modificar el régimen tarifario, para cobrarles más, da la impresión que se está buscando desalentar esta alternativa.Ese muerto no lo cargo yoGerardo Solís aseguró que el “dirigente” estudiantil universitario que escupió a un policía y lo filmó, no trabaja para él ni su campaña. Aseguró que lo conoció en una reunión con dirigentes universitarios. “No lo he vuelto a ver. Era una reunión con líderes estudiantiles y él se presentó allí”, dijo el también exmagistrado del Tribunal ElectoralChello enfrentará a un VallarinoLos martinelistas en CD no se rinden y anuncian pelea. El diputado Sergio Gálvez se postuló para presidente de la junta directiva del distrito de Panamá y enfrentará por el cargo, al exvicepresidente y exdiputado, Arturo Vallarino Bartuano. Se prevé una disputa muy reñida entre ambos.El gallo tapado contra BebyEn el panameñismo hay un movimiento, con mucha fuerza, que le calienta los oídos al ministro Alcibíades Vásquez Velásquez para que vaya a la primaria por la alcadía porque creen que con “Beby” tienen menos chance. “Pitufo” está evaluando sus posibilidades.Lo que aseguró Carlos CarrilloEl abogado Carlos Carrillo explicó que si el expresidente Ricardo Martinelli llega extraditado desde Estados Unidos, no puede estar detenido más de 48 horas porque las medidas cautelares las determinará la Corte (CSJ).Esa guerra huele a campañaLo de la vicealcaldesa Raisa Banfield contra la Secretaría de Metas, de su propio gobierno, por el plan para mejorar el cauce del río Juan Díaz, parece muy político y hasta personal. En tiempos de política y en las puertas de una campaña electoral, no hay que descartar que las inclinaciones de Jorge, por Mario Etchelecu, guardan una relación.El retorno de Kayra HardingLa periodista Kayra Harding retorna a la política. Se prepara para participar en las elecciones primarias del PRD en el distrito de Arraiján. Se enfrentará a dos viejos rivales, a Rosa Canto y Rogelio Paredes. Con más experiencia, madurez política y estructura bien organizada, Harding es un contrincante fuerte.

Imprimir Correo electrónico