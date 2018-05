Tejemeneje de 25 de mayo de 2018 Escrito por Redacción Web. Publicado en Tejemeneje

No pongan al ministro Alcibíades Vásquez Velásquez al lado de su copartidaria, la diputada Katleen Levy. No se tienen amor, cariño y mucho menos aprecio recíproco.“Pitufo” está trabajando desde hace cuatro años para postularse como candidato a diputado, nuevamente, con el propósito de recuperar la curul, ahora en manos de Levy.El Tejemeje dijo ayer que Luis Posada Carriles, el archienemigo de Fidel Castro, murió en La Habana y no fue así. Posada Carriles falleció en Miami y allá, la comunidad cubana lo considera un héroe. En Cuba lo califican como uno de los peores terroristas de la humanidad.Luis Eduardo Camacho tenía preparada una conferencia para anunciar la conocida decisión del expresidente Ricardo Martinelli, de acelerar la extradición hacia Panamá y alguien del equipo legal, filtró el documento escrito por el exmandatario. No le quedó otra que explicar y ampliar.Los responsables de la Caja del Seguro Social en la provincia de Chiriquí y en el Distrito de Boquete tienen que ponerse las pilas. Los pacientes están denunciando que en el productivo distrito chiricano, el cuarto de urgencias da tristeza. Tocar la puerta y que te digan que no hay médico, es para que rueden cabezas y se adopten medidas radicales.El número de crímenes, hurtos, asaltos, robos y ataques armados a los ciudadanos son para que la política de seguridad tenga un viraje. Algo no está funcionando en el engranaje de la estrategia de seguridad, cuya responsabilidad directa es responsabilidad del ministro Alexis Bethancour.Mayteé del Carmen Pelegrini Puertas es, sin lugar a dudas, una de las figuras más relevantes en el escándalo de Financial Pacific. Desde que fue señalada, encarcelada y luego liberada ha dicho que es inocente de cualquier delito. Sin embargo, está entre los llamados a juicio.El periodista Julio Shebelut dijo sobre el viaje del presidente a Rusia: “ por ser nuestro primer Mundial, no solo es necesario y oportuno, sino “obligatorio”. Y los 100 mi palos para gastos, sin saber quiénes y cuántos le acompañarán, me parece no sólo razonable; es hasta poco”.El empresario, periodista y exdiputado, Denis Arce Morales no se postulará para buscar una diputación por el PRD, como se creía. El que sí presentó sus papeles fue Fernando Arce, el hijo del exdiputado. Quiere seguir los mismos pasos de Samir Gozaine, hijo del también empresario y exdiputado por el PRD, el empresario Camilo Gozaine.El expresidente de Ecuador, quien ahora vive en Guayaquil, Abdalá Bucaram Ortíz está celebrando sus 62 años.Es parte de la historia de Panamá por sus largos exilios, uno de ellos cuando fue derrocado y sacado del poder, acusándolo de estar incapacitado para gobernar. En Panamá lo quieren.

