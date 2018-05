Tejemeneje de 24 de mayo de 2018 Escrito por Redacción Web. Publicado en Tejemeneje

Para los que no lo recuerdan, Luis Posada Carrilles, quien falleció ayer en Cuba tenía un historial de actos terroristas probados. Entre ellos, la voladura de un avión con deportistas. Fue detenido, con tres cómplices, que habían preparado un plan para matar a Fidel Castro, con una bomba, en el Paraninfo de la Universidad de Panamá,.El dirigente de los jubilados, Roberto Olmedo Morelos, se recupera de una cirugía en la rodilla. Fue intervenido ayer en el Complejo Hospitalario Metropolitano del Seguro Social (CSS). Lo más seguro es que su programa de los sábados, en KW, lo hará por teléfono.El próximo 1 de julio será la audiencia, en la Corte de Apelaciones de Atlanta, para decidir si se aprueba una fianza de excarcelación a favor del expresidente Ricardo Martinelli, quien el 12 de junio cumplirá un año detenido en EE.UU. luchando contra una extradición.De la disculpa a medias pasó a la justificación. El que dice ser dirigente estudiantil en la Universidad de Panamá y escupió y agredió a un policía, aparece saltando, con una patineta, encima de un mendigo, que está dormido en el piso. En vez de asistirlo y ayudarlo, se queja porque el panameño menesteroso se movió cuando él saltaba.No quiere decir la edad, pero hoy llega los cincuenta (la cuenta regresiva) el representante de corregimiento por Calidonia, Ramón Asbhy, de quien se confirma irá por una nominación para diputado por el PRD. La “parranda” será en el propio corregimiento, según cuentan allegados.Un grupo de extranjeros fueron atrapados haciendo trampa para obtener los documentos de residencia en Panamá. Se les revocaron los permisos y ahora protestan como si estuvieran en sus países. Si violaron la ley y se probó el delito, ¿cuándo migración los va a deportar?Dionisio De Gracia Guillén fue embajador de Panamá en Argentina. De la noche a la mañana, Isabel lo sacó del cargo y no hubo explicaciones. Lo acaban de confirmar como embajador en República Dominicana.Los acuerdos de pena y los reemplazo de cárcel por trabajó comunitario, en delitos graves, son para preocuparse. Le dan la sensación al ciudadano que la justificación es muy beneficiosa para el que comete un delito y es relevante, sobretodo porque en otros casos, del común de los mortales, no hay este tipo de arreglos judiciales.La escritora herrerana, Rose Maríe Tapia R., nos sorprende con la novela “La noche no dura para siempre”, obra editada y distribuida por el grupo Lewis. Ariel Barría, literato y también escritor, reseña que es una historia sobre las decisiones de una periodista de investigación, tras la muerte de un hijo y de un inesperado divorcio.

Imprimir Correo electrónico