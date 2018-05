Santaolalla, el físico español que quiere acercar la ciencia a los jóvenes Escrito por Redacción. Publicado en Tecnología

EFE | El español Javier Santaolalla, uno de los científicos que participó en el descubrimiento del bosón de Higgs en la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN), combina la física con su vocación por la comunicación, una fórmula con la que pretende acercar a los jóvenes al mundo de la ciencia.

Santaolalla, doctor en física de partículas e ingeniero en telecomunicaciones, ha creado canales de Youtube para acercar a los jóvenes a la ciencia, escribe libros y viaja por el mundo compartiendo sus conocimientos.

El español no calza con el estereotipo de un físico, pues comparte otras aficiones, como tocar el piano, jugar videojuegos y practicar cuando puede otra de sus grandes pasiones: el fútbol. "El fútbol lo vivo muchísimo, veo una pelota y me le voy detrás me da igual lo que haya adelante", contó entre risas, Santaolalla en una entrevista con Acan-Efe en Costa Rica.

Es tanto así, que incluso utilizó una analogía relacionada al fútbol para explicar cuál fue su participación en el descubrimiento de la física más importante de los últimos 50 años, el bosón de Higgs. "Para marcar un gol no solo necesitas un delantero, necesitas a todo el equipo que es el que necesita que el delantero marque. Nosotros (el equipo de científicos del CERN) teníamos delanteros que fueron los que la descubrieron realmente, pero detrás estaba todo el equipo de obreros que éramos lo que hacíamos que eso fuera posible" explicó.

La partícula del bosón de Higgs se crea y se destruye muy rápido, por lo que no se puede ver. La única forma de verla es porque cuando se destruye lanza cosas. Santaolalla estudiaba esas cosas que lanzaba.

"Éramos miles de personas, cada una estudiaba una cosa diferente que lanzaba para crear todo el puzzle, para que el delantero lo viera y dijera 'eso es un bosón de Higgs", detalló. Luego de trabajar por cuatro años en el CERN, mayor laboratorio de investigación en física de partículas del mundo, Santaolalla comenzó a hacer comedia en teatros, a escribir su primer libro y a firmar un contrato con una productora de televisión muy grande para hacer su propio canal de ciencia. Le agarró tanto gusto a esto último que decidió abrir sus propios canales en YouTube: "Date un Voltio", "Date un Vlog" y "Date un Mi".

Gracias a esta plataforma, el físico ha logrado llegar a miles de jóvenes alrededor del mundo y cumplir poco a poco su objetivo de acercarlos más a la ciencia y hacer que se interesen por seguir carreras en ese campo. "Es un gran reto porque vemos que ocurre en todo el mundo una carencia de vocaciones científicas. Uno nota cuando trabaja en el ámbito académico cómo los chicos van perdiendo su curiosidad por la ciencia", comentó.

El científico cree que uno de los motivos por los cuales se pierde esa curiosidad es porque no se alimenta bien. "Creo que alimentando esta curiosidad, fomentando y haciendo que florezca y crezca es como se puede hacer que se vayan dirigiendo las vocaciones hacia las carreras científicas", manifestó. Ese es uno de las muchas razones por las que el físico se encuentra de visita en Costa Rica, donde impartirá charlas a los jóvenes para motivarlos a que persigan carreras relacionadas con la ciencia.

El español impartirá conferencias en las tres universidades estatales más importantes del país: la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional y el Tecnológico de Costa Rica, así como a estudiantes de colegio de barrios en riesgo social. Santaolalla cree además que se deben cambiar los mensajes que reciben una chica y un chico desde pequeños, para ir creando equidad y que más mujeres se interesen en el campo de la ciencia, la ingeniería y las matemáticas. "La única forma de conseguir revertir la situación es borrando todos esos recuerdos que quedan en la sociedad de esa mentalidad machista e ir incorporando mensajes que vayan cambiando esta situación, porque no hay ningún indicio de que sea algo natural, sino algo social" manifestó.

En su visita por Costa Rica, el científico también impartirá talleres a profesores, tendrá dos firmas de libros, se reunirá con el ministro de Ciencia y Tecnología, Luis Adrián Salazar, y se espera que también con el ministro de Educación, Edgar Mora, para evaluar cómo se puede acercar más la ciencia a los jóvenes.

