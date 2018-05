Investigadores de la UP exponen los resultados de sus investigaciones sobre “Ciencias de la Tierra” Escrito por Redacción. Publicado en Tecnología

La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT) llevó a cabo dos Cafés Científicos sobre “Ciencias de la Tierra”, que contó con la participación de tres investigadores científicos de la Universidad de Panamá. Los cafés se realizaron en el Centro de Conferencias de la Universidad Tecnológica de Panamá, en su sede de Azuero y en el auditorio del CIDETE del Centro Regional Universitario de Azuero.

El evento contó con la exposición de tres destacados investigadores científicos de la Universidad de Panamá, la Dra. Oris Rodríguez de la Escuela de Biología, el Dr. Alberto Caballero de la Escuela de Física, y el Mgter. Arkin Tapia del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.



El café inició con la presentación del Dr. Alberto Caballero, quién presentó su conferencia “Las Aguas Subterráneas un Recurso a Conservar. El Dr. Caballero explicó que el Abastecimiento de agua en muchas de las comunidades de la zona de Azuero y del País en general, podría resolverse, en la mayoría de los casos, mediante el aprovechamiento de las aguas subterráneas. Para garantiza esto, debemos asegurarnos de que la zona de recarga de estos acuíferos esté protegida de contaminantes antropogénicos y geológicos. Las aguas en esta zona, aún parece ser de gran calidad, pero podría ser vulnerada por la deforestación en la cuenca alta de los mismos.



El Dr. Caballero señaló que es importante considerar la intensa actividad agroindustrial desarrollada en la región de Azuero, donde hay un uso de agroquímicos muy extendido. Es importante considerar que la zona agrícola corresponde a las zonas bajas que tienen alta permeabilidad y es más vulnerable.

El Dr. Caballero destacó que en algunas localidades de la Península de Azuero se utilizan aguas subterráneas principalmente por su disponibilidad, menor costo y calidad debido a las capas superiores de arcillas (10-30m), que impide el ingreso de algunas enfermedades que son transmisibles a través del agua.



La Dra. Oris Rodríguez-Reyes, es parte del Programa de Inserción de becarios de doctorado de la SENACYT y labora en la Universidad de Panamá como investigadora, también es becaria Posdoctoral en el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales. Al inicio de la conferencia “Estudios paleontológicos y hallazgos de fósiles en Azuero”, la Dra. Oris indicó que es importante entender la como fue la vegetación de Panamá previa a la era del Mioceno tardío y que implicaciones tuvo en el periodo conocido como el Gran Intercambio Biótico americano.

La Dra. Oris informó que una de las áreas particularmente ricas en plantas fósiles es el pueblo de Ocú y sus alrededores, en la Península de Azuero. Estudios previos han indicado que las maderas de familias dominantes en los bosques lluviosos actuales son Humiriaceae, Fabaceae, Euphorbiaceae, Anacardiaceae, Arecaceae, entre otras. Esos estudios también han añadido en la lista a los árboles fósiles de Lauraceae y Moraceae para Panamá. La Dra. Oris señalo que las maderas fósiles de Ocú nunca habían sido observadas in situ y tampoco se tiene establecida la edad de estas. Ella indicó que, por décadas, los estudios previos han inferido su antigüedad basándose en mapas geológicos de la zona de los años 70´s.



La Dra. Oris señala que actualmente cuenta un proyecto de investigación avalado por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACyT), que entre sus objetivos esta la determinación de la edad formal de los bosques fósiles de Ocú y la identificación de 200 especímenes de madera fósil. La Dra. Oris indica que ha explorado una nueva localidad en los Pozos de Herrera, que presenta exposiciones de roca con aglomerados subhorizontales con clastos compuestos por pedernal, rocas volcánicas y maderas fósiles in situ, sugiriendo que la roca parental es parte de la Formación Macaracas (~ 30 Ma). La Dra. Oris indicó que los análisis de circones detríticos se encuentran en progreso, y que ha iniciado el trabajo de identificación, utilizando la base de datos de Inside Wood y otra literatura relevante. La Dra Oris ha reportado a través de las publicaciones científicas la presencia de Anacardium (Anacardiaceae), y otras familias como, Fabaceae, Burseraceae, Moraceae junto con nuevas palmas fósiles que no habían sido reportadas previamente.



La Dra Oris confirma que la dominancia de estas familias de árboles es típica del bosque lluvioso y se encuentra documentando la espectacular diversidad de estos enigmáticos bosques del pasado.



Por su parte, el investigador Mgter. Arkin Tapia presentó los resultados del proyecto de investigación denominado “Monitoreo Sísmico en el Sistema de Falla Soná Azuero, y la reinterpretación de algunas fallas sísmicas activas”. El Mgter Tapia l indicó que el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá están monitoreando dos fallas activas: la zona de fractura de Panamá, al sur de Chiriquí, en el mar, y la zona comprendida entre Azuero-Soná, en la península de Azuero. El propósito principal de este monitoreo es caracterizar las particularidades de esta falla geológica y mantener un registro sobre los eventos sísmicos, que den evidencian que las placas tectónicas están moviéndose en todo el pacífico.



El Café Científico finalizó con un debate moderado y abierto sobre el tema. La finalidad de la iniciativa del Café Científico consiste en abordar diversos temas científicos para así seguir fomentando el debate entre la comunidad científica y el público en general.

