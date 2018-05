La UE anunciará “en las próximas horas” contramedidas a aranceles de EE.UU. Escrito por AFP. Publicado en Titulares

La Unión Europea (UE) anunciará "en las próximas horas" contramedidas a la decisión de Estados Unidos de imponer aranceles al aluminio y acero europeos, anunció este jueves el titular del ejecutivo comunitario, Jean-Claude Juncker.

"Este es un mal día para el comercio mundial. La UE no puede quedarse sin reaccionar", estimó Juncker en una conferencia en Bruselas poco después de conocerse la decisión estadounidense de imponer aranceles a la UE, Canadá y México.



Washington decidió no prolongar la exención temporal otorgada a estos tres socios comerciales, a los que impondrá a partir de las 04H00 GMT del viernes aranceles del 25% a sus exportaciones de acero a Estados Unidos y del 10% a las de aluminio.



Los europeos prevén así llevar el viernes la imposición de estas medidas, que supondrán un costo de 6.400 millones de euros en 2017 a sus exportaciones, ante el Órgano de Solución de Diferencias de la Organización Mundial del Comercio (OMC), un proceso que suele durar años.



Al mismo tiempo, la UE preparó una lista de productos estadounidenses a los que impondrá mayores aranceles con el objetivo de contrarrestar el daño causado por la decisión de Washington.



Desde que el presidente estadounidense, Donald Trump, decidiera en marzo eximir temporalmente a la UE de estos pesados aranceles, la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, se ha mantenido en contacto con su par estadounidense, Wilbur Ross, para lograr una exención permanente.



"En los últimos meses, he hablado en numerosas ocasiones con el secretario de Comercio de Estados Unidos", recordó en un comunicado Malmström, lamentando la decisión final. "Esta no es la forma en que hacemos negocios, sobre todo entre socios, amigos y aliados", agregó.

