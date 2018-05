Navarro: En las primarias del PRD no habrá sorpresas, sino sorprendidos Escrito por Reinelda Álvarez. Publicado en Titulares

“Estoy convencido de que ganaré las elecciones primarias, yo no hablo mucho, yo trabajo”, así lo afirmó Juan Carlos Navarro, aspirante a la presidencia por el Partido Revolucionario Democrático (PRD).

Navarro, quien aspira por segunda ocasión a ser candidato presidencial, reconoció que se cometieron muchos errores en los pasados comicios generales de 2014.

“Todo lo estoy haciendo distinto. Ahora estoy en contacto directo con la gente del partido, mucho de mi ejército decidió irse hacia otra campaña, pero eso me dio la oportunidad de replantear mis propuestas. Lo importante no es Navarro ni el PRD, lo importante es la gente, además tenemos todo el carácter, trayectoria y experiencia en el sector público para garantizar resultados en el gobierno”, detalló Navarro.

El CEN del PRD

Navarro dijo sentirse satisfecho con la posición que ha tomado el Secretario General del partido, Pedro Miguel González, pues “está haciendo oposición como lo prometió al asumir el liderazgo del CEN”.

Sobre las divisiones a lo interno del PRD, Navarro explicó que “no las hay. El PRD es un partido democrático y por ello está en un debate permanente, ese debate confunde algunas veces y se refleja como una división terrible, pero no hay una división profunda en el partido, sí hay diversidades de opiniones”.

Para Navarro quien gane en la primaria debe tener presente trabajar en el fortalecimiento y la unificación del partido, además señaló que de no ganar en las primarias apoyará a quien sí tenga éxito “como ya lo ha hecho”.

Los problemas

“La crisis económica, la migración ilegal, la inseguridad y el agro están dentro de mis planes de visión por ser los problemas que reflejan a diario los panameños”, dijo Navarro.

Por su parte, el exalcalde explicó que “la mano dura no sirve, se necesita una seguridad integral y capacitación laboral para los jóvenes. El crimen está ligado con la economía del país y a la migración ilegal”.

Migración ilegal

“No podemos tener migrantes que llegan, asesinan y se van en la tarde”, afirmó Navarro. De acuerdo al perredista se debe frenar la migración ilegal pues esto incrementa el empleo en el mercado negro y a la inseguridad.

El matrimonio homosexual

Navarro reafirmó su desacuerdo con la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, pero aclaró que “se deben respetar los derechos de las personas y que vivan su vida como quieran”.

Revolución educativa

“Meter tecnología, crear un plan integrado por docentes, padres de familias, administrativos e incluyendo a la empresa privada es parte de las intenciones para una buena educación. La manera de cómo educamos en Panamá debe cambiar radicalmente, concluyó.

Navarro enfrenta 30 procesos por violar la veda electoral

ML | Juan Carlos Navarro confirmó a Metro Libre que el Tribunal Electoral (TE) le ha notificado de al menos 30 denuncias en su contra por supuestas violaciones a la veda del Código Electoral.

“Está claro quien está haciendo oposición, pero hagan lo que quieran no me van a parar ni me voy a rendir”, señaló el perredista Navarro.

El Tribunal Electoral informó en su momento que mediante Decreto 3 del 15 de enero del año en curso se creó la Unidad de Medios Digitales, instancia que tendrá bajo su cargo velar por las informaciones que se divulguen por medio de las redes sociales y otras plataformas digitales.

“Odebrecht se tiene que ir de este país”, dijo Navarro

ML | “Yo a Odebrecht nunca lo contraté ni lo voy a contratar, se tienen que ir de este país cuanto antes”, afirmó el exalcalde capitalino Juan Carlos Navarro sobre la gestión de José I. Blandón. También dijo que “lo que ha hecho (Blandón) es robar, que fue lo que yo no hice y contratar a la compañía más corrupta”.

