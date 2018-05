Aumentan los casos de cáncer de piel a nivel nacional Escrito por Zulema Emanuel. Publicado en Titulares

El cáncer de piel es una enfermedad que las personas y autoridades no le prestan atención, pero que con el paso del tiempo está cobrando más vidas, según explicó la doctora Rosa España, Jefa del Servicio de Dermatología del Instituto Oncológico Nacional.

La especialista manifestó que el panameño está despertando, aunque todavía hace falta mucho en este tema. Dijo que deben adoptar el uso de protector solar como un hábito diario y no relegarlo a actividades como ir a la playa los fines de semana.

Explicó que las personas de piel blanca son más propensas a esta enfermedad porque tienen menor cantidad de melanina, eso no quiere decir que los demás no la sufran, por eso es importante que todos se protejan por igual para bajar las cifras de esta enfermedad en el país.

Clasificación

Cuenta que los lunares tienen una clasificación que se conoce como el ABCDE del melanoma, en la cual estudian cada uno de acuerdo a los parámetros. La doctora aconseja vigilar su piel con un dermatólogo una vez al año y examinarse.

No hay voluntad

Para la dermatóloga, las autoridades no le dan la importancia debida al tema porque los bloqueadores solares, que son un medicamento para prevenir el cáncer, son considerados cosméticos y no debe ser.

“Los medicamentos de la piel a nuestros pacientes no les dan descuentos y eso lastima el bolsillo, en ocasiones no pueden comprarlos. Hay muchos en el mercado, pero se deben usar los que tienen el registro de la Federación de Dermatología y que tengan un factor de protección arriba de 50”, detalló la especialista.

Mientras, Alexandra Castro, Directora Ejecutiva de Fundacáncer, dijo que muchas personas asistieron a la revisión y aunque la campaña terminó, todavía pueden ir todos los martes a revisarse.

“La buena noticia es que este tipo de cáncer es prevenible y es uno de los pocos que se puede ver. Se debe recordar que hay una población grande que trabaja en el campo, la construcción, en la calle y los que caminan hacia su oficina, por eso el tema de vestir ropa protectora o manga larga, una sombrilla y lentes oscuro”.

Zulema Emanuel

Twitter|Instagram

@zulemaemanuel

