Mercado de Abastos desaparecerá en 2019

Después de casi 5 años de atraso el Merca Panamá, parte de la Cadena de Frío, uno de los proyectos insignia de la administración del expresidente Ricardo Martinello (2009-2014), prevé iniciar labores parciales el próximo mes de septiembre, según el actual director del proyecto, Roque Maldonado.

“En 2016 no existían planos aprobados ni permiso de construcción ni de operación, era una obra que estaba completamente paralizada”, dijo Maldonado. También reveló que solo en reparaciones y adecuaciones tras el deterioro de la infraestructura el Estado ha desembolsado $3 millones.



Según Maldonado el proyecto de 40 hectáreas “está dirigido para los mayoristas. En el modelo, del mercado central se va a los mercados periféricos donde van a estar los minoristas”.



“Habrá un periodo de gracia de 3 meses, donde no se tendrá que pagar arrendamiento”, manifestó Maldonado.



Yoris Morales, de la Asociación de Comerciantes del Mercado de Abasto, indicó que “las condiciones del mercado actual no son óptimas para el manejo de alimentos y esperamos que al mudarnos a la infraestructura tengamos menos merma, lo cual se va a traducir en mejores precios para el consumidor y en beneficios para el productor”. Sin embargo Morales reveló que aun existen puntos que no se han aclarado por parte de la administración, “hasta el momento no se nos ha dicho a ciencia cierta cuanto serán los cánones de arrendamiento, luz, agua y aseo, es lógico que el proyecto genere algún tipo de resistencia”, afirmó.



Transporte

Maldonado también reveló que la ruta de transporte público ya fue coordinada con la empresa MiBus y solamente se espera que inicien las operaciones.





