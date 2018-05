Corea del Sur busca distribuidores en Panamá para distribuir sus productos Escrito por Ciara Morris. Publicado en Titulares

Luego de la firma de un Trtado de Libre Comercio (TLC) entre Corea de Sur, Panamá y otros países de Centroamérica, varias empresas coreanas ya están visitando nuestro país y realizando ruedas de negocios para generar alianzas comerciales y ofrecer sus productos innovadores.

Bruce Choi, presidente del Grupo Laiko (Latin America Investment Korea, Co., LTD) señaló que están aprovechando que Corea firmó un TLC con Panamá. “Para nosotros como empresarios es importante mejorar la calidad y el estilo de vida de los centroamericanos, traemos diferentes productos innovadores para demostrarles y hacer negocios”, aseguró.



Choi manifestó que no sólo quieren traer productos, sino que están dispuestos a invertir en proyectos en Panamá. “Estamos interesados en crear una planta de ensamblaje para que lo que se produzca sea hecho aquí”, indicó. También mencionó que ya están en conversaciones con un empresario panameño que está interesado en crear una fábrica de bicicletas. “Quizás dirán que las bicicletas son algo muy común, pero si él trabaja con nosotros, podrá tener una amplia variedad de tipos de biccicletas para las diferentes edades”, explicó.



Señaló que para el próximo año, Grupo Laiko tiene planeado llevar a productores panameños del sector agrícola a Corea para que el café, el aguacate y otros rubros se empiecen a sembrar allá y aumente la producción de los mismos en el país asiático “porque ya hay demanda”. “Creo que podemos iniciar con 50 hectáreas para sembrar aguacate. Esto no solo será Corea ofreciendo productos. Panamá también tiene mucho para ofrecernos”, concluyó haciendo llamado a más negocios.

Ciara Morris

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter: @CiaraMorris21

Instagram: CiaraMorris21

Imprimir Correo electrónico