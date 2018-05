Automatización vs. inversión, el reto de las edificaciones en Latinoamérica Escrito por EFE. Publicado en Titulares

EFE | La aplicación y uso de procedimientos automáticos y eficientes generan beneficios a largo plazo como ahorro de energía y control en las edificaciones, pero la escasa inversión de ese modelo en Latinoamérica ocasiona que los recintos no sean óptimos para sus habitantes, dijeron expertos en el tema."El principal problema de una infraestructura es el consumo de energía, los edificios consumen alrededor del 40% del total de la energía mundial, esto se debe fundamentalmente a la implementación de sistemas poco eficientes", precisó a Efe el coordinador del programa académico de Refriaméricas, Duván Chaverra, que se realizará en Panamá el 30 y 31 de este mayo.El organizador del evento sostiene que el mecanismo que busca optimizar los procesos mediante medición y monitoreo de parámetros es clave para registrar mejoras en eficiencia energética."La iluminación y los sistemas de climatización aportan gran parte del consumo. Hoy día se implementan con mayor frecuencia tecnologías como iluminaria LED, iluminaria inteligente, y modernos sistemas de climatización", detalló Duván.Agregó que la automatización permite controlar con facilidad los consumos, y como resultado de esto, se obtienen mejoras de hasta un 20 por ciento en la producción de los empleados, si se trata de construcciones corporativos o comerciales."La tarea es convencer, de alguna manera, a aquellos jefes de mantenimiento o 'facility manager' de edificios que aún no invierten en procesos como la renovación de sistemas de climatización más eficientes", explicó.Señaló que otra razón de pocos resultados favorables es la falta de conocimiento de los equipos que se tienen instalados, por eso insta a más capacitación de los profesionales.Citó como ejemplo el ahorro en sistemas de ventilación: el consumo promedio en una edición tradicional está entre 35 y 40 por ciento, mientras que en un edificio denominado "verde" con los equipos eficientes se pueden lograr ahorros operacionales de hasta un 50 por ciento.El coordinador del programa académico de TecnoEdificios, Santiago Jaramillo, explicó por su parte que la actividad que se realizará a la par de Refriaméricas dinamizará y generará valor a la industria, al tomar los temas de automatización y eficiencia energética, herramientas utilizadas por los "facility manager".Sobre el avance de los edificios verdes consideró que aún no existe conciencia de los beneficios que se puede obtener con esos tipos de proyectos."Existen una serie de prebendas o incentivos desde los gobiernos de la región para generar confianza en este tipo de proyectos, los cuales se suman a los mismos ahorros que generará la operación de la edificación construida bajo estándares verdes", exclamó.Ambos especialistas asistirán a los congresos "RefriAméricas" y "TecnoEdificios & Seguridad" y participaran en capacitaciones que serán dictadas a profesionales relacionados a la operación y administración de recintos comerciales e industriales.Ambos eventos contarán con 40 expertos de Argentina, Brasil, Colombia, España, Estados Unidos, México, Panamá y Perú que ofrecerán conferencias, a lo que se sumará la muestra comercial con alrededor de 35 expositores locales e internacionales.Los temas que se tratarán en la actividad de este año están centrados en tecnologías verdes, seguridad electrónica, automatización, sustentabilidad y normativas regionales.El evento, organizado por las Revistas ACR Latinoamérica y Ventas de Seguridad, y respaldado por la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) será realizado en el Centro de Convenciones ATLAPA de la capital panameña.Ver imagen en Twitter

