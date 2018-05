Carta de Martinelli denuncia supuesta persecución política y revela cooperación con la CIA Escrito por Redacción. Publicado en Titulares

El abogado Sidney Sittón publicó en su cuenta de twitter una carta escrita por el expresidente Ricardo Martinelli al Departamento de Estado de Los Estados Unidos en la que se refiere a una supuesta persecución política por parte del actual mandatario Juan Carlos Varela e involucra a l exembajador de EEUU en Panamá, John Feeley.

En la carta fechada el 14 de mayo Martinelli devela su colaboración con la CIA, en casos de buque Chong Chon Gang y otro para entregar de forma segura a miembro de CIA acusado en Italia, caso por el que fue amenazado y enfrenta "serias consecuencias.



“Mi temor con esta extradición es que no hay forma de que Estados Unidos se asegure de que no se violen mis derechos humanos cuando vuelva a Panamá”, expresa en la carta de tres páginas.

El contenido de la misma luego de que la Fiscalía de EE.UU. no aceptara la solicitud de desistimiento del expresidente de Martinelli de fianza y apelación, quedando en manos del proceso; situación que lo puede obligar esperar las dos audiencias



CARTA



Ricardo Alberto Martinelli Berrocal Ex Presidente del Centro de Detención Federal de Panamá Miami Florida Estados Unidos de América

14 de mayo de 2018

El gobierno y el pueblo de los Estados Unidos de América: Como ex presidente de Panamá (2oo9-2014), estoy siendo perseguido por mi ex vicepresidente, actual presidente de Panamá, debido a una venganza política personal.



Él ha inventado cargos en mi contra para dañar mi carrera política y atacarme a mí y a mi familia. Él ha pedido a los Estados Unidos ayuda para extraditarme, lo que ha llevado a mi detención durante todo el año en una cárcel de los EE. UU.



El objetivo: inhabilitarme políticamente en 2019. Escogí venir a este país, aunque también soy ciudadano de Italia a través de mi patrimonio (un país que no extradita a sus nacionales). Elegí venir aquí porque fui "invitado" por los más altos funcionarios de su gobierno anterior.

Después de años de amistad con este país, no esperaba ser arrojado a la cárcel de los EE. UU. Aunque un tribunal de EE. UU. Ha encontrado una "causa probable" para mi extradición, los tribunales no pueden considerar todos los hechos.

Quiero explicarte por qué esta extradición nunca debería haber sucedido. Es inútil explicar las fallas en los cargos en mi contra y la influencia impuesta por el ex embajador de los Estados Unidos en Panamá, John Feeley, quien no solo prestó a Panamá una "mano amiga" durante este proceso, sino que hizo lo imposible.



Sin embargo, explicaré el evento de relevancia que me condujo a los Estados Unidos o corroboró mi creencia de que Estados Unidos no condonaría la venganza contra mí del presidente Varela.

Cuando la CIA me pidió que detuviera un barco norcoreano que salía de Cuba que cruzaba el Canal de Panamá, no pestañeé. Personalmente busqué en el barco y encontré armas, misiles, aviones y radares que violaron el embargo de la ONU.



Antes de tomar el barco de Corea del Norte, el presidente Raúl Castro me llamó

y el Ministro de Relaciones Exteriores / Viceministro de Cuba, donde fui amenazado. Fue hecho muy grave que si detuve el barco, sufriría graves consecuencias. Es importante apreciar su estrecha relación con el presidente Varela.

Después de tomar el barco, el Presidente de los Estados Unidos me llamó para darme las gracias por intervenir y seguir las instrucciones de la CIA. Irónicamente, esto fue más o menos al mismo tiempo que se acusó al presidente de recurrir al canciller Merkle y a las conversaciones de la presidenta brasileña Rousseffs. En ese momento, informé a los Estados Unidos de las amenazas hechas por el gobierno cubano.

El Presidente de los Estados Unidos envió al Vicepresidente y al Secretario de Estado a Panamá, no solo para extender su agradecimiento personal, sino para asegurarme que la amenaza, fueron tomados en serio y que, en caso de que tuviera que venir a los Estados Unidos, podría hacerlo sin miedo. Tenía la impresión de que se podía confiar en las promesas hechas por esos funcionarios del gobierno. I W. equivocado.

Cuando comenzaron las negociaciones de las FARC en Cuba, apoyamos los intereses de los EE. UU. no permitimos que las guerrillas usen el territorio de Panamá, su santuario ni su refugio seguro. También reducimos el tráfico de drogas a través de Panamá que se dirigía a los Estados Unidos, que bajo el actual gobierno ha aumentado significativamente.

En otra ocasión, la CIA nos llamó para "rescatar" al ex jefe de estación de Milán, Italia, que estaba siendo condenado por matar a varios terroristas islamistas en Italia. Que tenía una alerta roja de Interpol y WitS capturado en Costa Rica. Nos pidieron que realizáramos una misión de "operaciones especiales" para apuntar y entregarlo de manera segura a la CIA, lo cual hizo Ice. Siendo un ciudadano italiano, fui llamado por el embajador italiano y otras autoridades que también me amenazaron y enfatizaron que "enfrenté serias consecuencias por impedir que las autoridades italianas capturen al fugitivo más buscado".

Panamá continuó el "monitoreo" ordenado y financiado por la CIA del sistema "Matador" que proporcionó información extremadamente útil de los objetivos tanto a nivel local como en el extranjero a través de medios legales y "otros medios". Esto fue un impedimento para el lavado de dinero, el terrorismo y el tráfico de drogas ligero.

Solo desearía que el ex embajador de los EE. UU. hubiera profundizado un poco más, antes de participar abiertamente en esta venganza, tweets y declaraciones, algo muy inusual desde esa posición. Respeto la opinión del ex Embajador de EE. UU. sobre mí y mi administración (que era 100% pro estadounidense) pero su opinión personal nunca debió haber influido en las decisiones de los Estados Unidos.

Me enteré de que los procedimientos de extradición no contemplan el debido proceso, que la fianza es casi imposible de lograr y que los Estados Unidos solo consideran el tratado y no la base de los crímenes presuntamente cometidos en el país solicitante. Mi temor con esta extradición es que no hay forma de que Estados Unidos se asegure de que no se violen mis derechos humanos cuando vuelva a Panamá. Me amenazaron con confinamiento solitario si sigo cuestionando abiertamente el gobierno torcido del presidente Varela. El objetivo de todos estos procedimientos es deshabilitarme políticamente. Después de lo que mi país y yo hicimos por los EE. UU., R

ealmente creí que los EE. UU. No se involucrarían en la venganza personal de Varela en mi contra, me mantendrían detenido en condiciones de igualdad por un período tan largo y lucharían con uñas y dientes para defender un gobierno eso claramente ha fabricado este caso. Quiero que el gobierno de los EE. UU. Sepa que siempre he estado de parte de los EE. UU. Cuando era presidente de Panamá. Fui traicionado y creado por mi propio vicepresidente, un político engañoso, que manipuló su camino para sucederme y ahora está tratando de acabar conmigo para siempre. Quiero que el gobierno de los EE. UU.

Sepa que Varela está tratando de hacer que los Estados Unidos participen en su persecución política de sus enemigos. Si el Departamento de Estado decide extraditarme, lo solicito de manera expeditiva, de conformidad con el tratado entre los Estados Unidos y Panamá, y que la Doctrina de especialidades se aplique de manera inmediata.

Imprimir Correo electrónico