Posible regreso de Martinelli en año preelectoral pone en ebullición a Panamá

EFE | El ambiente político de Panamá entró en ebullición ante la posibilidad de que el expresidente Ricardo Martinelli, preso desde hace casi un año en EE.UU., regrese en los próximos meses al país, que se apresta a iniciar la carrera por las elecciones generales de 2019.La influencia que pueda tener el expresidente, de 66 años, en el escenario electoral, bien sea batallando por liderar la oposición o incluso aspirando a algún cargo, son temas que centran las discusiones de los analistas.A Martinelli lo requiere en extradición la Corte Suprema de su país por un caso de escuchas ilegales a más de un centenar de opositores, y el magistrado que actúa como fiscal, Harry Díaz, pidió en su escrito de acusación hasta 21 de años de cárcel por los delitos contra la inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad, y contra la administración pública y sus diferentes formas de peculado.Una carta manuscrita de Martinelli (2009-2014) en la que anuncia que desiste de la batalla en tribunales estadounidenses por evitar su posible entrega a Panamá por el caso de las escuchas, y que se acoge al Tratado de Extradición de 1905 vigente entre ambos países, hizo estallar las redes sociales el jueves y se convirtió en noticia de primera línea en los telediarios."El Loco quiere regresar", "Ahora sí...¡Prepárense! viene el Loco a Panamá", son mensajes de usuarios de Twitter en referencia al lema de campaña de Martinelli en el 2009 "Los Locos somos más", que ha quedado para la posteridad y al que apelan sobre todo sus seguidores."Sepan que me llegan todos los miles de mensajes que mandan por redes, con familiares, con amigos... Les doy eternas gracias, su apoyo es clave para aguantar este infierno, gracias por apoyarme y quererme, el cariño mutuo. Nos veremos de vuelta y juntos sacaremos al país del hueco", escribió anoche el expresidente en la red social.Las versiones vertidas a la prensa y los comentarios de analistas son muy variadas e incluyen desde supuestas componendas del Gobierno de Juan Carlos Varela para evitar su regreso, hasta las aspiraciones de Martinelli de postularse para algún cargo en los comicios de 2019, para lo que tiene hasta el 30 de noviembre de acuerdo al calendario electoral."El Ejecutivo tratará de influir de alguna manera en el Gobierno de Estados Unidos para evitar la presencia de Martinelli en Panamá", expone en un titular el diario Panamá América, vinculado al ex gobernante, que mantiene la tesis de que se trata de "evitar que el expresidente de alguna manera pueda participar en el próximo proceso electoral y aspirar a un cargo político".El constitucionalista Ernesto Cedeño comentó a Efe que, en su opinión, Martinelli sí quiere presentarse a algún cargo en el 2019, y resaltó que su sola presencia en Panamá con la previsible actividad que desarrollará en las redes sociales "unirá a su colectivo", el partido Cambio Democrático (CD-opositor).Tras la salida de Martinelli de Panamá, en enero de 2015, el CD entró en una crisis que ha incluido la rebeldía de la mayoría de sus diputados en el Parlamento al desconocer directrices del expresidente, así como su derrota en las internas de enero pasado cuando el que fuera su canciller, Rómulo Roux, fue elegido presidente del colectivo.Cedeño recordó que, históricamente, en Panamá siempre ha ganado la oposición en los comicios, y que los votantes se inclinan sentimentalmente por los candidatos que son victimizados, como podría ser el caso de un Martinelli detenido en Panamá.En ese escenario, el ex jefe del Estado podría "empujar" al candidato presidencial de su partido, que "no puede ser él", recordó Cedeño, y añadió que por eso, en su opinión, "al Gobierno no le convendría la venida ahora" de Martinelli.Para la política panameña Balbina Herrera, del histórico Partido Revolucionario Cambio Democrático (PRD), y una de las supuestas víctimas de las escuchas ilegales, lo menos importante es si Martinelli regresa al país con aspiraciones electorales."Algunos creen que es un cálculo político, otros creen que es su estado anímico. Sean cuales sean sus aspiraciones, yo creo que ha prevalecido más que él es un privado de libertad, y que él sabe que ha tenido muchos reveses con la Justicia norteamericana", dijo Herrera a Acan-Efe tras conocer la decisión de Martinelli de desistir de los recursos legales y acogerse al Tratado de Extradición de 1905.Herrera añadió que lo que a ella le importa es que Martinelli enfrente la Justicia panameña, y que esta decida si es o no culpable de las escuchas."Y si aquí en Panamá no ocurre nada, ya él ha tenido un año de prisión en Estados Unidos", añadió.La defensa de Martinelli en EE.UU. presentó el jueves una moción ante la justicia estadounidense para retirar la apelación que presentó cuando se le denegó un "habeas corpus", pero dejó claro que "no accede a la petición de extradición" planteada por Panamá.La fiscalía estadounidense puede oponerse a ese desistimiento, mientras el Departamento de Estado tendrá la última palabra sobre la repatriación del exgobernante panameño.

