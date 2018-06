Presentan denuncia contra el contralor Humbert por "abuso de autoridad" Escrito por Yuliza Serracín. Publicado en Política

Un grupo de abogados encabezado por Valentín Jaén, presentó este viernes, 1 de junio, ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), una denuncia penal contra el contralor general de la República Federico Humbert por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y extralimitación de funciones públicas.“Consideramos que el contralor general de la Nación ha violado normas constitucionales y la propia ley, que establece las facultades del contralor”, quien no está facultado por mandato de la propia ley a realizar auditorías forenses en la Asamblea Nacional, explicó.“La única fórmula de desarrollar una auditoría forense es que sea por una solicitud expresa de la CSJ o del Ministerio Público”, agregó el abogado, quien insistió en que no realizan la denuncia en defensa de la Asamblea, sino de la institucionalidad y de la Constitución.“La planilla para efecto de pago de los trabajos era por $4 mil y después sube a $30 mil, ¿pero quién refrenda todos esos actos? Los refrenda el contralor. ¿Cómo usted me va a explicar a mí que a escasos momentos de celebrarse un cambio en la Presidencia de la Asamblea, usted me venga y me promueva esta acción?, prosiguió en abogado asegurando que todo se da dentro de una coyuntura política.Sin embargo, la CSJ desestimó la denuncia recomendó a los abogados que deben presentar esa denuncia ante el Ministerio Público (MP).

Imprimir Correo electrónico