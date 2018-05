Cortizo: "la corrupción se incrementó con Martinelli y se consolidó con Varela" Escrito por Redacción. Publicado en Política

Ante la presencia de más de 1,200 miembros del Partido Revolucionario Democrático (PRD), entre dirigentes, delegados y precandidatos de Chame y San Carlos, el dirigente Laurentino Cortizo, aseguró que "la corrupción y la impunidad se incrementaron con Martinelli y se consolidaron con Varela".Cortizo manifestó que "el Presidente Juan Carlos Varela está ausente de su gobierno, perdió el rumbo, no lidera y lo único que tiene claro son sus prioridades personales que no coinciden con las del país".Prueba de ello, son los graves problemas de estancamiento que enfrentan sus proyectos insignia como el cuarto puente sobre el Canal y la línea 3 del Metro, los cuales prometió iniciar desde enero pasado, enfatizó el dirigente del PRD.Cortizo añadió que "lo mismo pasa con el Corredor de las Playas y con un montón de proyectos a nivel nacional. Varela gobierna con luces cortas, sin tener claras las luces largas, las de un estadista que tanto necesita Panamá".Los panameños recibirán del presidente Varela y el Panameñismo un país con la economía que no crece en los últimos años, una tasa de desempleo alta, que ya anda por encima del 6%, serios problemas de inseguridad y casi un cuarto de millón de Ninis (jóvenes entre los 15 y los 29 años que Ni trabajan Ni Estudian), a merced de las pandillas y el crimen organizado, detalló Cortizo."La justicia solo funciona para los pobres, para los que no tienen ni recursos ni influencias, mientras que los otros gozan de un sistema judicial que no funciona, ya que se han pasado 4 años en shows mediáticos y pocos fallos en firme en los casos de alto perfil", sostuvo.Cortizo afirmó que por estas realidades mencionadas es que mucha gente está decepcionada y pesimista."Este pesimismo comenzó después de los 5 años del expresidente Martinelli, cuando el país descubrió que las arcas públicas habían sido saqueadas y Panamá, endeudada irresponsablemente", comentó.Cortizo además se indignó al conocer que hace poco Martinelli violó la soberanía nacional, para satisfacer sus intereses personales."Luego de 5 años de corrupción y 5 años más de incapacidad, es urgente que Panamá cambie de rumbo", aclaró Cortizo.El dirigente del PRD coincidió con sus copartidarios de Chame y San Carlos al exigir que Panamá se merece un gobierno transparente, eficiente y comprometido con las necesidades de la población.

