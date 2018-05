Presidenta de la AN solicita se autorice pago a funcionaria del diputado Arrocha Escrito por Redacción. Publicado en Política

La diputada y presidenta de la Asamblea Nacional (AN), Yanibel Ábrego a través de una carta solicitó al contralor de la República, Federico Humbert autorizar el pago correspondiente a la única funcionaria del diputado Melitón Arrocha en la planilla 080.

La diputada indicó que el diputado Arrocha "solo tiene una funcionaria en la planilla 080".

La misma es Idalides Córdoba Paniagua y tiene por cargo el de Promotora Comunal.

"A pesar de estar en la planilla 080 en la constancia de asistencia que es manual, ha estado registrando su asistencia digital desde el día 7 de agosto de 2017 hasta la fecha", dijo Ábrego en TVN.

La diputada remitió el correspondiente registro digital que confirma la asistencia de la funcionaria al lugar de trabajo.

La carta se da en referencia a la evaluación concomitante realizada por la Dirección Nacional de Fiscalización, relacionada con los trámites y controles administrativos a la planilla con cargo objeto de gasto 080.

El pasado 28 de mayo, el Contralor ordenó la suspensión del pago a las planillas de once diputados de la AN, lista en la que está incluido Arrocha., tras detectar que no existía pruebas de los servicios de varios funcionarios de la planilla mencionada.

