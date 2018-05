Ernesto Pérez Balladares a un paso de postularse en las primarias del PRD Escrito por Reinelda Álvarez. Publicado en Política

El expresidente Ernesto Pérez Balladares (1994-1999) informó que el 5 de junio irá a la sede principal del Partido Revolucionario Democrático (PRD) para retirar la documentación reglamentaria para la postulación como candidato a la Presidencia de la República en las Primarias.

Sin embargo, el anuncio del exmandatario deja claro que analiza la decisión de estar entre los aspirantes presidenciales del PRD el próximo 16 de septiembre.

“Informo a mis copartidarios del PRD, amigos y simpatizantes, que el martes 5 de junio me presentaré en la sede del Partido para obtener los documentos que exige el TE para la postulación como candidato a la Presidencia de la República en las Primarias del 16 de septiembre”, posteó el exmandatario en su cuenta oficial de Twitter.

En tanto, Pérez Balladares, en una entrevista a Metro Libre no descartó su aspiraciones, pero aclaró que serían bajo ciertas condiciones.

“No. Yo no voy a ir a unas primarias si no hay una decisión del Comité Ejecutivo. Solo lo haría por un periodo necesario para llevar adelante las reformas institucionales y esas reformas acabarían con una elección nueva, por lo menos para el presidente de turno. Y yo me comprometo a no participar. Si tuviera que participar lo haría con esa condición”, aseveró Balladares el pasado 21 de mayo.

En un año preelectoral, Pérez Balladares ha realizado reuniones con diferentes gremios, empresarios y personalidades. Los directivos de la Asociación Panameña de Radiodifusión, más de 50 jóvenes negociantes, el expresidente Martín Torrijos, los miembros de su administración gubernamental, importantes empresarios del país, distintos inversionistas independientes están entre los últimos encuentros que ha tenido el exgobernante.

Sin embargo, en las intervenciones en dichas reuniones Balladares de manera reiterativa ha manifestado que “yo no aspiro, estas reuniones son parte de mi responsabilidad como expresidente sobre las crisis y problemas que esta enfrentando el país y eso es lo que estoy haciendo”.

