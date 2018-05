Martinelli no vendrá voluntariamente a Panamá Escrito por Redacción Web. Publicado en Política

La abogada Inna Shapovalov, nueva representante legal de Ricardo Martinelli en el proceso de extradición ante el Departamento de Estado de EE.UU., anunció este miércoles 30 de mayo en conferencia de prensa que presentará una nueva estrategia para evitar que su representadosea enviado a Panamá.

La nueva abogada del exmandatario utilizará los argumentos de persecución política, además de pruebas e informes sobre deficiencias en el sistema penitenciario de Panamá, y evidencias de riesgos de posibles violaciones a los derechos humanos de Martinelli que serán entregados a esta nueva instancia gubernamental, la cual debería tomar una decisión en un plazo no mayor de 60 días a partir de hoy.

La jurista dijo que entre los documentos se incluirá una carta suplementaria con las recientes revelaciones hechas por el exembajador de EEUU en Panamá John Feeley, quien reconoció haber “presionado” para que Martinelli fuera encarcelado.

El exmandatario utilizó su cuenta de Twitter para pronunciarse al respecto.

“Siempre he dicho que pelearé en todas las instancias que me permitan las leyes. Considero que no debo ser extraditado y tratado como un criminal, Dios me permitirá volver en derecho a defenderme de la persecución, más cuando no he cometido delito alguno" RMB.

Esta declaración es apoyada por el vocero personal del dirigente político, Luis Eduardo Camacho quién reiteró: “El expresidente Martinelli son va a volver voluntariamente a Panamá”.

Panamá, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, solicitó a EEUU el 28 de septiembre de 2016 la extradición de Ricardo Martinelli, atendiendo una petición de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por supuestos "pinchazos" o escuchas ilegales a 150 personas.

El próximo 12 de junio, Martinelli cumplirá un año bajo detención en Miami.El 24 de mayo el presidente entregó un manuscrito en que desiste de los procesos de fianza y apelación al proceso de extradición que se le sigue en el país anglosajón.

