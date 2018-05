Alfredo Belda fue sancionado con 30 días de arresto por desnudarse en los predios del Tribunal Electoral Escrito por Redacción. Publicado en Política

Un juez de paz en el corregimiento de Ancón ordenó una pena de 30 días de arresto al poeta y profesor Manuel Alfredo QUintero Belda por la presunta comisión de actos inmorales en la vía pública hecho ocurrido cuando se desnudó en el edificio de la sede del Tribunal Electoral el pasado 11 de abril , so pretexto de un performance.

Por este acto el TE presentó una denuncia administrativa contra Belda de conformidad con las disposiciones contenidas en el decreto 1813 del 22 de septiembre del 2000 por medio del cual se establece medidas y sanciones referentes a la indigencia, vagancia, mendicidad, embriaguez e indecencia pública.

La sanción fue apelada.

Al cuestionársele sobre las firmas para su postulación, Belda indicó: “las firmas no me preocupan, lo que no está claro es el mensaje, yo soy el mensajero…yo vendo del futuro, porque la poesía es el futuro, el mensaje es claro, la protesta pacífica”.

A Belda mediante la resolución 30 DROEPC/LP/DJ, del 6 de abril de 2018 se le autorizó la entrega de libros para recoger las firmas de respaldo a la libre postulación al cargo de diputado principal del circuito 8-7

Belda convocó a una protesta pacífica contra la corrupción el 1 de julio en la Asamblea.

