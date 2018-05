Diputada Athanasiadis solicita explicación a la Contraloría por suspensión de su planilla 080 Escrito por Redacción Web. Publicado en Política

La diputada del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Athenas Athanasiadis acudió este martes, 29 de mayo de 2018, a las instalaciones de la Contraloría General de la República para solicitar una explicación acerca de la suspensión del pago de su planilla 080.

"Necesitamos saber si hemos omitido enviar algún documento o si es un error administrativo. Creo firmemente en la transparencia y la rendición de cuentas es por eso que estoy a su disposición para realizar cualquier auditoría a la planilla", indica Athanasiadis en la nota dirigida al contralor Federico Humbert.

En la misiva la diputada explica que maneja el monto total de los $30,000 asignados para nombramientos en dicha planilla.

“Parte de mi personal no cobra su salario aproximadamente desde el mes de enero 2018, los mismos siguen cumpliendo sus funciones a cabalidad", ante lo cual pide dar solución al pago de esos asalariados.

El escrito surge luego que la Contraloría ordenó suspender el pago a personal de esa planilla de servicios profesionales de la Asamblea Nacional (AN) de once diputados, luego que detectará que un grupo de funcionarios no presentó ninguna.

La diputada también se defendió a través de las redes sociales.

“No entendemos porque aparecemos en un listado donde se suspende el pago al personal que hemos asignado en los 3 distritos del c. 4-5 para informar sobre nuestra labor legislativa, consultar sobre anteproyectos y proyectos de ley, recopilar información e ideas productivas etc.”

“Aclaramos también que de la planilla 080 que equivale a 30 mil dólares para contratar personal yo tengo en nombramientos de 8 mil a 9 mil dólares y que todos sustentan su trabajo, no tengo nada adicional. Estoy comprometida con la transparencia y rendición de cuentas”.

Por último escribió: “Puede que estemos en el listado porque parte de mi personal no entregó algunos documentos a tiempo. Debido a las noticias me contactaron para entregarme esto y disculparse. La verdad es que Contraloría debe recibir sustentación en Chiriquí también, aquí hay áreas de difícil acceso”.

Econtralor Federico Humbert, en una nota dirigida a la presidenta del hemiciclo parlamentario, Yanibel Ábrego, sustentó la decisión en que personal de la Dirección Nacional de Fiscalización comprobó irregularidades en los servicios que ofrecía parte del personal al Estado.

