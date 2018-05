La Contraloría ordenó suspender el pago de planilla 080 a 11 diputados Escrito por Reinelda Álvarez. Publicado en Política

Por no presentar ninguna sustentación sobre la prestación de los servicios de los funcionarios al Estado, el Contralor General de la República decidió suspender el pago al personal de la polémica planilla 080 a once diputados.

Se trata de los diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Carlos Motta, Elías Castillo, Jaime Pedrol y Athenas Athanasiadis; a los de Cambio Democrático (CD), Aris De Icaza, Fernado Carrillo y Salvador Real, además de los oficialistas José Luis Varela, Melitón Arrocha, Juan Serrano y Jorge Alberto Rosas.

En la nota dirigida a la presidenta de la Asamblea Nacional, Yanibel Ábrego, divulgada ayer, el Contralor detalló que según la información suministrada por la entidad, “hemos detectado un grupo de funcionarios que no presentaron ninguna sustentación que comprobara haber prestado algún servicio al Estado”.

Sobre este tema, la diputada perredista, Athenas Athnasiadis, aseguró que “nuestro personal está laborando, ninguno es botella, todos sustentan su salario. Quiero que me hagan una auditoría y estaré presentando formalmente una nota en Contraloría”.

Además, un funcionario cercano al diputado Elías Castillo detalló que hoy presentará la información faltante ante la Contraloría.

“Se debió a un error involuntario de no adjuntar las listas de asistencia o de registro y control de los funcionarios”, aseveró el funcionario a este medio.

Fernando Carrillo, otro de los diputados mencionados por Contraloría, aclaró que “realmente me siento sorprendido por aparecer en esa nota. No he sido abordado aún por la Contraloría para saber qué documentos requieren. Todo está en mi oficina, a disposición de ellos, para aclarar”.

Por su parte, los oficialistas José Luis Varela y Jorge Alberto Rosas respaldaron la solicitud de Humbert, de exigir “requisitos adicionales para mayor transparencia en las planillas. Tanto Rosas como Varela anunciaron que están pidiendo a la Asamblea “los documentos que hacen falta con respecto a la planilla para subsanarlos”.

Juan Moya, diputado que asumió la curul de Melitón Arrocha luego de su designación como embajador, sustentó que en dicha planilla destinada a esta curul solo está una secretaria que a diario asiste a laborar.

Crisis entre los Órganos Ejecutivo y Legislativo

ML | Yanibel Ábrego, presidenta de la Asamblea Nacional, acompañada de miembros de las bancadas de Cambio Democrático y el Partido Revolucionario Democrático (PRD), han denunciado ante los medios de comunicación supuestas presiones del Órgano Ejecutivo, a través de la Contraloría General, luego de que se realizaran una serie de auditorías a las planillas y se anunciara una auditoría forense, sin haber permitido los descargos.

Según Ábrego, el Ejecutivo "utiliza la Contraloría para presionar y someterlos”.

