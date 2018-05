Mulino y Sarasqueta se postulan para presidenciales de CD Escrito por Redacción Web. Publicado en Política

.@JoseRaulMulino: “Muy satisfecho de iniciar una carrera política hacia lo interno del partido, aspirando a dirigir este colectivo político en la campaña presidencial del próximo año”. Vía @borisperea pic.twitter.com/7qC55UzMaj — Metro Libre (@MetroLibrePTY) 28 de mayo de 2018

Rodrigo Sarasqueta : “somos nuevos políticos que venimos a que el país crezca de verdad, no podemos seguir con los políticos que tienen 20 y hasta 30 años en el poder”. #CD pic.twitter.com/EpXxhqOLAP — Metro Libre (@MetroLibrePTY) 28 de mayo de 2018

José Raúl Mulino y Rodrigo Sarasqueta presentaron este lunes, 28 de mayo, sus documentos para postularse como aspirantes a las presidenciales de 2019 por Cambio Democrático (CD), ante la Comisión de Elecciones del colectivo.Ambos políticos fueron los primeros en presentar la documentación de cara a las primarias de CD, que se desarrollarán el 12 de agosto de 2018, según lo establece su estatuto.“Estoy muy satisfecho de iniciar una carrera política hacia lo interno del partido, aspirando a dirigir este colectivo político en la campaña presidencial del próximo año”, dijo Mulino.“Sé que no soy el candidato de Varela (Juan Carlos Varela) en el CD, pero soy el candidato de la mayoría de las bases que no las van a comprar con contratos en la Asamblea", agregó.Por su parte, Sarasquete aseguró que “somos nuevos políticos que venimos a que el país crezca de verdad, no podemos seguir con los políticos que tienen 20 y hasta 30 años en el poder”. Con información de Boris Perea.

