Mulino espera que CD no utilice el subsidio electoral para campaña política

El precandidato presidencial del partido Cambio democrático José Raúl Mulino denunció que se han estado utilizando las estructuras de colectivo político para impulsar campañas electorales.

“Utilizan la secretaria de la mujer, de la juventud, etcétera, con fondos disque para hacer capacitación y la verdad lo que están haciendo es campaña política. Sin abrir le opción a las demás corrientes del partido a tener acceso a las capacitaciones”, detalló.

El exministro se estará presentando este lunes a la sede del partido para postularse al cargo de presidente en las primarias que se celebrarán el 12 de agosto próximo.

“Espero que la contienda será serie, no sea sucia. Que no se use recursos del Estado sobre todo los del subsidio Electoral del partido. Porque es muy cómodo presidir un partido con un millonario subsidio electoral y valerse de las estructuras de las secretarias del partido para hacer campaña personal como ha estado pasando”, explicó.

Afirmó que ya ha conversado con el Tribunal Electoral para que sean ellos quienes organicen las capacitaciones de sus seguidores con miras a la campaña que dará inicio el 26 de junio de2018.

