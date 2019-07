Reinventarse

¿Como sobrevivir, adaptarse y prosperar en un entorno que cambia rápidamente? ¿Cómo sobrevivir en la vida moderna? Parecen títulos de libros que buscan enganchar al lector desesperado, pero no es así es una verdad innegable del día a día que cambia impredeciblemente.

No nos alcanza el dinero, las cuentas por servicios suben, los precios de los productos aumentan, pero los salarios están congelados.

¿Qué podemos hacer? Charles Darwin [naturalista inglés, reconocido por ser el científico más influyente de los que plantearon la idea de la evolución biológica a través de la selección natural] fue quien intuyo la respuesta: “No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que mejor responde al cambio”. Responder al cambio esa es la respuesta, no se puede ser estático ante los cambios. ¿Y cómo hacer eso? ¿Cómo respondo a los cambios bruscos e inesperados? Reinventándose, no hay de otra.



¿Y cómo nos reinventamos? Dejando de lado quién hemos sido hasta ahora y afrontar cambios radicales. Empinarnos sobre los obstáculos y ver más allá, replantearnos, fijar metas, objetivos y avanzar.

Es temeroso el enfoque, no queremos salir de nuestra zona de comodidad, pero si nuestros antepasados no se hubieran atrevido a seguir caminando para descubrir que había más allá del horizonte, aun estuviéramos en las cavernas asustados de nuestras propias sombras. Reinvéntate si la canción que tocas ya no suena en la radio, escribe otra y avanza.



* El autor es asesor tecnológico.

Gabriel Perea

