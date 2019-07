¿Quiero cumplir mis metas o simplemente ser más del mismo?



Muchas veces vivimos de otras personas que nos solucionan la vida y no somos capaces de tener emprendimiento propio.

Una sociedad llena de problemas económicos, sociales y de crimen ha limitado la capacidad del individuo, buscan una mejor calidad de vida apegándose a los sueños alcanzados de otros y no tratan de lograr sus metas.

Somos educados para conseguir un trabajo, para ser uno más y no para destacar en la masa, nos hacen ver que esa es la línea que debemos seguir y que nos hará muy felices, todo esto nos impide conseguir nuestros objetivos porque nos limitamos ya sea por miedo al fracaso o equivocarse y simplemente nos alejamos de ese sueño que tanto queremos porque creemos que no podemos.

Nada es imposible, lo imposible lo haces tú, si en verdad quieres alcanzar ese sueño que tanto anhelas, lucha por ello, arriésgate y verás los resultados, solo necesitas dar un paso de confianza en cada intento que hagas, no importa si salió bien o mal, lo que importa es que lograste hacer lo que querías y cumplir uno de tus sueños.



* El autor es estudiante Graduando de Periodismo de la Universidad de Panamá.

Cleyder Guevara

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.