Podemos entender la atención fragmentada del paciente, cuando el mismo padece varias enfermedades especialmente crónicas, como diabetes, hipertensión, dislipidemia etc. que ameritan controles periódicos y conllevan uso de varios medicamentos.

Cada enfermedad es controlada por subespecialidades como endocrinología, cardiología etc. En Panamá es costumbre generalizada la utilización de esas subespecialidades y otras, cuando un medico general, familiar ,internista, geríatra, pueden hacer la misma labor sin fragmentar la atención. Me estoy refiriendo principalmente al adulto mayor. Al fragmentar la atención cada colega ejerce su criterio y al final el paciente recibe múltiples fármacos. Esta polifarmacia, más de cinco medicamentos, pueden ocasionar que al interactuar disminuyan la efectividad potenciándolas o incrementando efectos secundarios ,cause de significativas hospitalizaciones. Este estilo de atención es criticado en países que hoy encauzan sus sistemas de atención hacia reformas para evitar ello. Significa por tanto que la base de esa atención debe descansar en los colegas antes mencionados y ellos referir a subespecialidades de acuerdo a criterios valederos. Sabemos que escasean internistas, médicos familiares y geriatras. Por ello el médico general con educación continuada significativa y procesos de trabajos racionales, humanizados, tienen el rol más importante. De no reformase el sistema, las citas a esas subespecialidades y otras, demoraran. Simple oferta y demanda. Aparte de las Aplicaciones ,citas a través de pagina web de la CSS sin conocer las facilidades tecnológicas de de los usuarios el problema seguirá. La “innovación” de dar la cita al salir el paciente de las subespecialidades y medicina general , no es nuevo. Hace más de 30 años se hacían por método manual. Permitía al médico seleccionar la prioridad del tiempo para futuras citas o retornar al paciente a su médico referido.



* El autor es médico.

Eduardo A. Reyes Vargas

