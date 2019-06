Hace dos años me preguntaba si estábamos disminuyendo la mortalidad materna y aunque la respuesta era positiva, subrayaba, como lo hago hoy, que no podemos cantar victoria, porque la disminución no es homogénea en todo el territorio nacional y cualquier nivel de mortalidad materna prevenible debe ser inaceptable.

En ese contexto, aprovechando que a partir del 1 de julio tendremos nuevas autoridades nacionales de salud, comparto con ustedes esta actualización del artículo previo, subrayando la urgencia de alcanzar el objetivo de “cero muertes maternas por hemorragia”. Debe ser el desafío más crucial de nuestra sociedad, porque nuestras mujeres son la fuente de nuestros principios y valores, y el eje de nuestro desarrollo.



Les presento a continuación un resumen de la información disponible en las Estadísticas Vitales del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), complementado con algunas estimaciones personales y los invito a la lectura de la información que nos ofrece el Ministerio de Salud en su publicación Análisis de situación de salud-2018 (con datos del 2015) el cual subraya la influencia negativa de las desigualdades sociales en el comportamiento de la mortalidad materna.

Al analizar el indicador “razón de mortalidad materna por 100,000 nacidos vivos, apreciamos una clara tendencia al descenso, y ya alcanzamos la Meta 3.1 de los ODS para 2030, “reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos”.







Jorge Luis Prosperi Ramirez

* El autor es médico.

Tomado del sitio web: https://elblogdejorgeprosperi.

com/2019/06/mortalidad-

materna-disminuye/#more-701