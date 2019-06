Las Enfermedades de Transmisión Sexual. Galopando

Una nueva advertencia ha hecho la Organización Mundial de la Salud sobre el ascenso de estas enfermedades. Resalta el llamado que una de cada 25 personas sufre alguna de ellas o varias a la vez.



Se refieren en especial a gonorrea, clamidia, tricomoniasis y sífilis. Existen según el informe 376 millones de casos cada año de esas enfermedades. La sífilis, viejo azote, causó 200.000 muertes fetales y de recién nacidos por transmisión materna en el 2016.



Lo agravante es la resistencia creciente de estos patógenos para actuales medicamentos que se utilizan para combatirlos.



En América Latina, Canadá y Estados Unidos se presentan 64 millones de casos anuales.



Es decir, países cercanos a nuestro cosmopolita Panamá. Las cifras de Panamá no deben estar alejadas de estas internacionales, pues los hábitos sexuales de nuestros ciudadanos carecen de medidas de prevención y existen prácticas de sexo muy diversas, algunas consideradas normales.



Hay grupos etarios más vulnerables entre los 15 y 50 años de edad, pero los gerontes no escapan a ellos, por las nuevas “ayudas” en medicamentos. Un Ministerio de Salud y una Caja de Seguro Social no pueden estar solos en estas luchas. La sociedad entera, las organizaciones cívicas, religiosas , gremiales etc. deben contribuir a esta cruzada para prevenirlas.

No se incluyo al HIV (Virus de Inmunodeficiencia Humana, siglas en inglés), que nos golpea con fuerza ante fallidos esfuerzos para hacerle frente.

Vamos hacia una sociedad más enferma que ya esta azotada por otras enfermedades físicas y mentales.



* El autor es médico.

Eduardo A. Reyes Vargas

