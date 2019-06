Construyendo sueños

“Los ojos de los demás son nuestras prisiones; sus pensamientos nuestras jaulas” -Virginia Woolf, escritora-

Si pudiéramos predecir la vida como tal, es decir, que tiempo viviremos, haríamos todo con antelación, pero a pesar de desconocerlo lo hacemos de todos modos.

Generalmente fracasamos en cumplir nuestras metas porque nuestros objetivos son desmesurado, o solemos rendirnos muy rápido y postergamos los motivos que nos propulsan a conseguirlos.



El temor que muchas personas experimentan, es el de la muerte, el de no poder cumplir sus deseos antes de morir, recordemos que con cada reflexión (positivo o negativo), estamos concibiendo nuestro futuro.



Todos tenemos una gran responsabilidad por cada una de nuestras acciones. Somos protagonistas no meros espectadores de nuestra vida, cada uno poseemos los instrumentos necesarios para crear y vivir nuestros sueños y anhelos.

Solo debemos creer que es posible.

El mérito de creer en uno mismo permite crecer nuestra autoconfianza, aunque creas estar perdido en el medio de la nada, abre trocha hasta encontrar no el camino, sino, tu camino, no permitas que la opinión de los demás ni de tu familia, cercenen tu entusiasmo ni en tus planes. Confía, Cree y Avanza…

* El autor es docente.

Ernesto Maytin

