El Espejo de los Juicios

“Si no lo percibo, no existe y no está en mi vida”- Ernesto Maytin III-. Los juicios son generalmente subjetivos, en ocasiones queremos comparar actitudes y aptitudes de otros individuos ufanándonos con frases, “Yo en tu lugar lo hubiera hecho mejor”, seguramente en su lugar lo hubieras hecho exactamente igual.



Lo subjetivo es ese juicio predispuesto de una opinión o sentimiento, entonces, si la actitud o peculiaridad de alguien te saque de tus casillas, delibera en tu interior, quizás te estás viendo reflejado en esa situación precisa.



El que un sujeto éste en nuestras vidas, es porque tiene algo de nosotros mismos. Nuestra vida podría entonces compararse a una obra teatral, donde somos el protagonista y tenemos en ella otros actores que se entrecruzan con nosotros como mensajeros de grandes lecciones.



No matemos al mensajero, veámoslo como inspiración para avanzar y mejorar.



La crítica repulsiva hacia los demás nos convierte en un espantajo del ego, no precisamos de los juicios, sino de un propósito integro de cambio que nos lleve hacia nuestra verdadera esencia.

El “solipsismo”, no existe, por ende debemos conectarnos a esta gran obra de la vida, sin máscaras, siendo honestos y sinceros, para ser el reflejo vivo de uno mismo.

Ernesto Maytin

* El autor es docente.