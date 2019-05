¿Y ahora qué?

Pasó la elección finalmente, ¿y ahora qué? Vuelve la calma. Cada uno a lo suyo y dejar todo en manos de otros para dentro de cinco años salir a quejarnos.

Para algunos será así, para otros no. Para un segmento de la sociedad es el inicio de una era donde el pueblo demostró que no esta tan adormecido como algunos pensaban. El que muchos estén absortos sobre sus celulares no es un síntoma de somnolencia mental.

El uso de las redes sociales sobre el internet es el escenario donde una generación hoy plantea sus interrelaciones y quienes lo dudaban es porque se quedaron anclados en el pasado. Y sino están tan convencidos preguntémosles a algunas firmas encuestadoras porque fue que fallaron en sus pronósticos.

Tal vez porque se anclaron a los métodos tracciónales ignorando que un segmento importante de la población ya no los toma en consideración. El avance tecnológico es un metro que no se detiene y el que no lo aborda lo deja.

En ese medio de transporte de alta velocidad esta montada toda una generación que no preguntó ni solicito permiso y los que no lo entienden solo ven los vagones alejarse sin entenderlo. Lecciones aprendidas, el pueblo tiene poder y cuando ese poder es canalizado ocurren cosas interesantes y ese canal hoy está en las redes.



A los panameños aún les falta aprendizaje de cómo utilizar ese poder. ¿Qué ocurrirá cuando aprendan a utilizarlo con más efectividad?

* Asesor tecnológico.

Gabriel Perea

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.