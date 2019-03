Aporte de los Juegos del 2022 son suministrados

El aporte gubernamental para los Juegos Centroamericanos y del Caribe en los que Panamá será sede en el 2022, tuvo que ser suministrado por la Presidencia de la Republica, y eso fue por la presión de los medios de comunicación, que publicaban notas y producían reportajes televisivos y radiales sobre el tema.

Ante esa presión mediática, la presidencia dio el primer paso para corregir este contratiempo que al parecer las autoridades del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) no querían o no podían hacer ese aporte económico , que era necesario para que el Comité organizador de los juegos en Panamá siguiera trabajando y también para pagar a la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe (Odecabe), los derechos de transmisión de televisión de esta competencia.

Como es posible que tengamos que llegar a eso, de poner en riesgo al país que se le sancione por no cumplir o que quedemos como unos irresponsables, porque una persona que no puede o no quiere hacer el trabajo para lo cual fue nombrado , y con esto no solo afecta a Panamá que queda mal, sino también afecta a los atletas nacionales que entrenan y no saben si participarán en esta cita.

Esto va más allá de querer hacer las cosas, es un compromiso de Estado que sobrepasa la política de un gobierno o de que una federación este en buenos términos con la administración deportiva actual , es la imagen y reputación de nuestra nación, la que se juega aquí, hay que ser más serios con ese tipo de compromisos internacionales.

Edwin Raul Perez

