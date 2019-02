¿Dónde quedó la militancia?

¿Dónde quedó la militancia y liderazgo para aspirar a un cargo de elección popular?



Se acerca el 5 de mayo y a diferencia de muchos panameños, yo solo me pregunto, ¿cómo será la contienda electoral de 2024?

Pero mi pregunta surge luego que en esta elecciones generales de 2019, nos hemos encontrado con grandes cambios en la historia política, no soy una politóloga ni mucho menos me conozco la biografía de cada uno de los partidos ni mucho menos la de sus miembros, pero como periodista me preocupa que quienes están corriendo a cargos de elección popular en muchas ocasiones no tienen ni la más mínima idea de cuáles son las obligaciones y propósitos de quienes son electos y que nos representarán en los diferentes cargos por los próximos cinco años de gobierno.

Pero qué es lo que está pasando, porqué será que la militancia en un partido, el liderazgo e ideología ya no forman parte esencial para quienes aspiren a un cargo de elección popular y ahora sean las personalidades conocidas mediáticamente con poco conocimiento político los que buscan incorporarse a la vida política dejando en evidencia una competencia de simpatía personal, donde prima la descalificación, espectáculo y no el debate de ideas y propuestas.

Y aunque mucho lo vena como caras nuevas, yo siento un poco de temor de alguno de los que listan esta categoría, pues muchos quieren ser electos porque ven un cargo popular como la mejor oportunidad para manejarse en el mundo del clientelismo y corrupción.

“Ojalá quede fulano para que me nombre en tal lugar con un buen salario sin hacer mucha cosas”, son algunas de las frases que circulan de algunos de esos ciudadanos que de manera ignorante buscan como acomodarse y velan por su propio intereses y no analizan que necesitamos con urgencia personas que busquen incluir leyes para florecer la educación, salud, economía y que impulse obras en pro de todos los panameños.







Reinelda álvarez

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

* La autora es periodista.