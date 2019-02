Ahorros energético y de agua

Mucho se habla de las necesidades del ahorro energético y de agua, algunas veces, siendo estas medidas de carácter serio por bajas significativas, ¿pero que más se puede hacer?

El tema como siempre, arranca en la Educación de los jóvenes para que en su etapa adulta vengan con “el chip” de la conciencia ahorrativa, por parte del resto hoy día a corto plazo, debemos promover y solicitar de manera sería dejar de pensar de la manera fácil y pensar con más profundidad, sobre todo los organismos institucionales que se dedican a aprobar los Estudios de Impacto Ambiental, que hoy día no ven más allá.Se debe trazar un plan de acción a mediano y largo plazo, involucrando varios organismos y ministerios, de haber algunos hoy día, se desconocen y deberían ser de divulgación masiva.

La tala de árboles para ampliar vías (El magnicidio ambiental que se cometió en la vía Puente de Las Américas a Arraiján, no tiene nombre, en otros países se hubieran buscado alternativas “aéreas”, ni hablar de la ampliación de la vía Clayton-Pedro Miguel-Paraíso-Summit), que adicional es la ribera del canal, otro magnicidio ecológico, que no puede ser compensado con “reforestación” el efecto hoy día, pone en peligro la ya maltratada cuenca hidrológica del canal de Panamá.

En temas energéticos, además de las también necesarias campañas de divulgación masiva: ¿Por qué en Panamá no se toman medidas de ahorro energético como el Uso Horario de Verano e Invierno? ¿El gobierno no es capaz de visualizar el posible ahorro energético con el cambio de hora? Esta semana como ejemplo si el sol sale a las 6:38 a.m., ¿qué hace tanta gente e Panamá usando luz a las 4 y 5 a.m., ¿por qué no correr el horario? No solo tendremos un ahorro energético, podemos agregar una mejora en el efecto Psicológico que implica, madrugar y tener que arribar a oscuras al lugar de destino.

No se diga de nuestros estudiantes que cuando arrancan las clases, vemos niños que van dormidos en los carros o buses, porque tienen que madrugar para llegar a sus escuelas “Siendo todavía oscuro” o mejor dicho “siendo todavía de noche” Por favor señores del gobierno a quien le competa, sírvanse tomar cartas en el asunto, los ahorros también implican mejoras del tipo psicológico y de calidad de vida, pensemos en grande y a futuro, dejemos la mediocridad del corto plazo.



* El autor es administrador de empresas.

Luis Solano

