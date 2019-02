Animal de cuatro patas. 2da parte

Continuando con la narración entre los animales de cuatro patas conozcamos los sabios consejos del docto caballo a su pupilo vacuno.

Si metes una pata en el fango, aún te quedan tres para sacar rápidamente esa pata y escabullirte sin que muchos noten tu metida de pata.



Si metes dos patas la cosa es más seria, así que puedes apoyarte en las otras dos patas para sacarlas, siempre y cuando no hayas cometido la estupidez de meter las patas contrarias, ahí la cosa se complica, pero igual todavía puedes salvarte del bochorno.



Si metiste por mala lactosa las tres patas, estás en serios problemas, porque más te vale que la única pata que tienes fuera te sirva para algo, y que esa pata esté en buenas condiciones de tracción, sino te jodiste y tendrás que pedir que algún otro animal te ayude a sacar las patas y lo más seguro es que esa sacada de patas te cueste más que una pata.

Si metiste las cuatro patas no has hecho otra cosa que comprobar que eres un cuadrúpedo con el cerebro en las pezuñas, no mereces que nadie te auxilie, por el contrario, termina de sumergirte por completo en el fango, total ya eres el hazmerreír del resto de los animales, con esa metida de patas solo habrás demostrado que no estás para ser jefe de rebaños, porque el arte de ser jefe de rebaño es nunca meter las cuatro patas.

El vacuno aspirante a jefe se puso contento por los sabios consejos de su amigo el caballo, se fue trotando de vuelta con el rebaño. De la alegría no se fijó que en el camino lo esperaba un árbol caído y sin darse cuenta tropezó y cayó de cabeza.



Con la cabeza dentro del hoyo el vacuno aspirante a jefe de rebaño recapacitaba. —Ese caballo no me dijo que hacer si metía la cabeza. Del libro Cuentos Inéditos



* El autor es asesor tecnológico.

Gabriel Perea

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.