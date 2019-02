La gran bendición del 2019

Confieso que al principio no estaba de acuerdo con los gastos exagerados de la alfombra roja y construcción de las tarimas para la Jornada Mundial de la Juventud, pero desde la llegada del Santo Padre mi manera de pensar cambió de inmediato.

Me alegra mucho haber formado parte de esta historia y de haber informado sobre este acontecimiento cristiano, que ha cambiado para bien la mentalidad de quienes vivimos esos días de gozo, testimonios y eucaristías.



Descubrí que los panameños somos un pequeño pueblo de personas hospitalarias, de bellos sentimientos y preocupados por el bien de la gente a su alrededor. Por mucho tiempo creí que estaba rodeada por individuos con poca educación y que la mala actitud reinaba en mi país, pero hoy los hechos demuestran lo contrario.



Desde que culminó esta jornada he sentido nostalgia de no volver a escuchar los cantos, buen trato de los panameños y alegría que cada peregrino contagiaba a su paso; a la vez siento un clima de paz y tranquilidad, porque sé que será un mejor año para todos, pues sé que los mensajes que el Papa expresó no caerán en saco roto.

Está demostrado que cuando nos unimos, planificamos las cosas con tiempo y cambiamos nuestra actitud podemos lograr grandes resultados.

De la voz de muchos peregrinos escuché que estaban tristes porque no se querían ir y que aquí se sentían felices, ya que cada istmeño que conocían les ofrecía su hogar y los hacían sentir como en casa. Expresaron que habían asistido a otras jornadas y sin duda alguna, la de Panamá fue la mejor.



Muestra de que están enamorados de Panamá y de su gente, es que algunos se quedarán por más de tres meses para continuar disfrutando de sus paisajes y las tradiciones del país. Felicidades a cada panameño por poner su granito de arena y por no dejarse llevar por las críticas de la minoría.

Karoline Santana

* La autora es periodista.