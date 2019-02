Nuevas caras

Todavía, no me decido por quién votar el 5 de Mayo, sin embargo al ver las redes en los últimos días no puedo dejar de expresar mi opinión.



Mucho se ha dicho sobre la No Reelección y que se desean nuevas caras en el ruedo político, sin embargo, veo con algo de preocupación el tema de la mancuerna De Roux- Casis que ha recibido muchas criticas siendo el que el Sr Casis según indican en los medios “No tiene con que”.

Primero como abogado del diablo manifiesto, el Sr. Casis ha demostrado ser: Un buen profesional en el medio periodístico, una persona correcta, emprendedora y tenaz. Creo que más de lo que han demostrado a través de los años muchos de los “honorables diputados” y/o de algunos vicepresidentes o cancilleres de la historia Panameña, por lo que no tiene base ninguno de los desméritos que se le hacen.

Ahora bien, si el Sr. Casis no es persona adecuadamente elegible para el cargo de Vicepresidente porque le falta, como han indicado algunos: experiencia política, demostrada capacidad teórica y de razonamiento y respuesta para resolver problemas.

Creo que entonces debemos hacerles exámenes a todos los posibles candidatos y allí si es verdad que estaríamos en “panga” por falta de posibles candidatos que pasen exámenes que permitan que los califiquen. Les recuerdo a mas de uno, en estas elecciones lo que estamos buscando para el futuro del país es que se tenga en los políticos que estarán dirigiendo el país por los próximos 5 años la mayor cantidad de los atributos: Honradez, coraje y tenacidad.

Los políticos, no son solos, son un equipo y como tal, tienen apoyo que permite que las debilidades de uno sean cubiertas con las fortalezas del otro, es injusto desacreditar a una persona y mas si muchos no lo conocen, sino que creen conocerle, seamos conscientes que el futuro del país debe estar en manos de políticos que puedan tener la tenacidad de llevar adelante los cambios necesarios para garantizar a nuestros hijos un mejor Panamá.

Al final, si usted no esta de acuerdo, “No le de su voto” eso es lo bello de la democracia.

Luis Solano

* El autor es administrador de empresas.