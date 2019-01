Mitos y Verdades sobre la Pena de Prisión por Defraudación Fiscal

Defraudación Fiscal del Impuesto sobre la Renta:

Según el artículo 752 del Código Fiscal actual, Incurre en la defraudación fiscal del ISR el contribuyente que se halle en alguno de los casos siguientes, previa comprobación de estos, con penas de prisión que pueden ir desde 1 año hasta 5 años:



• El que declare ante las autoridades fiscales ingresos o utilidades menores que los realmente obtenidos o haga deducciones falsas en las declaraciones presentadas para fines fiscales. Sanción: con multa no menor de cinco veces ni mayor de diez veces la suma defraudada, o arresto de un mes a un año.



• El que omita registros o registre falsamente sus operaciones contables referentes al régimen establecido en la Ley 3 de 1985 (Interés preferencial hipotecario) y los utilice en sus declaraciones ante las autoridades fiscales. Sanción: multa no menor de cinco veces ni mayor de diez veces la suma defraudada o con pena de prisión de dos a cinco años.



Defraudación Fiscal del ITBMS:

Según el artículo 1057-V parágrafo 20 del Código Fiscal actual, Incurre en la defraudación fiscal del ITBMS el contribuyente que se halle en alguno de los casos siguientes, previa comprobación de estos, con penas de prisión que pueden ir desde 2 año hasta 5 años:



• El que realice la percepción o retención de este impuesto (ITBMS) y no lo declare o entregue a las autoridades fiscales, dentro del plazo señalado en el requerimiento legal de pago, las sumas causadas por este impuesto (no entregadas dentro de los 60 días siguientes). Sanción: multa no menor de Cinco veces ni mayor de Diez veces la suma defraudada, o pena de arresto de 2 a 5 años.



Según Proyecto de Ley 591 y Proyecto de Código de Procedimiento Tributario. Las causales que establezca el futuro Código de Procedimiento Tributario que serían los siguientes, con penas de prisión que pueden ir de 2 años hasta 4 años de prisión y multa de uno a tres veces la suma defraudada, sólo si el monto defraudado es igual o superior a 300 mil balboas, que es cuando sería delito penal.

Si el monto defraudado es por debajo de 300 mil balboas cuando sólo sea sanción administrativa, dejará de existir la pena de prisión y sólo se sancionará con multa de tres cuartas partes a tres veces la suma defraudada, como, por ejemplo:



• Realice la percepción o retención de este impuesto (ITBMS) y no lo declare o entregue a la Administración Tributaria, en un plazo de ciento ochenta días, contado a partir de la percepción o retención del impuesto. Sanción si es delito penal (Más de 300 mil): 2 años hasta 4 años de prisión y multa de una a tres veces el valor de los tributos dejados de pagar. Sanción Administrativa (Menos de 300 mil): con multa de tres cuartas partes a tres veces la suma defraudada.

Javier Mitre Bethancourt

Esta dirección de correo electrónico

Docente en Derecho Tributario y Aduanero. Asesor de asuntos tributarios del MEF}